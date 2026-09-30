Le remake de Splinter Cell avance toujours, en témoignent les recrutements

Annoncé en 2021, le remake de Splinter Cell a suscité de vives inquiétudes suite aux restructurations chez Ubisoft. Pourtant, de récentes offres d'emploi prouvent que le développement est toujours actif à Toronto. Sam Fisher prépare bel et bien son grand retour dans l'ombre. Mais quand ?

Depuis son annonce en 2021, le remake de Splinter Cell fait vivre de véritables montagnes russes émotionnelles aux amoureux de la franchise. Entre rumeurs sporadiques et un silence assourdissant de la part d'Ubisoft Toronto, le projet semblait presque abandonné. Les nombreux licenciements, fermetures de studios et restructurations qui ont frappé l'éditeur français ces dernières années n'ont fait qu'alimenter les craintes autour de l'annulation du jeu. Toutefois, de récentes découvertes viennent balayer ces doutes et confirmer que le développement suit son cours.

Des recrutements massifs pour relancer la machine

De nouvelles offres d'emploi publiées par Ubisoft rassurent effectivement la communauté. Au cours des derniers mois, le studio a mis en ligne plusieurs annonces spécifiquement dédiées au remake de Splinter Cell, dont deux au cours des deux dernières semaines (via Insider Gaming). Ces offres permettent de glaner quelques indices sur l'envergure actuelle du projet.

Parmi les postes recherchés, on trouve notamment un producteur dont la mission principale sera de bâtir son équipe et de favoriser la croissance professionnelle de ses talents. Le poste de concepteur de niveaux principal mentionne également la nécessité de soutenir les efforts d'intégration et de recrutement pour maintenir la cohésion de l'équipe. Ces éléments démontrent une volonté claire de structurer et d'accélérer la cadence de travail.

Un développement qui avance par étapes

Il est intéressant de noter que le rôle du producteur, bien qu'il s'agisse généralement d'un poste clé pourvu très tôt dans la création d'un jeu, précise ici une mission très spécifique. L'annonce indique que le candidat devra être capable de livrer sa portion du jeu dans les temps. Cette formulation suggère que le développement global n'est pas nécessairement à un stade embryonnaire, mais plutôt segmenté en plusieurs parties distinctes nécessitant une gestion rigoureuse.

Il y a quelques semaines, des fuites et des captures d'écran datant de 2024 ont circulé, mais elles peinent à donner une idée précise de l'avancement réel. Des bruits de couloir estivaux décrivaient un projet dans un état fragile, mais ces nouveaux recrutements apportent une véritable lueur d'espoir aux joueurs.

À lire également Ubisoft aurait repoussé la sortie de Splinter Cell et Far Cry 7 à 2027

Ubisoft n'a toujours rien communiqué de manière officielle, mais le remake de Splinter Cell pourrait finalement se montrer d'ici quelques mois, ne serait-ce que pour rappeler qu'il existe, et rassurer une partie des joueurs.