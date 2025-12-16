Amazon abandonne encore un jeu et laisse Ubisoft ramasser les morceaux



le 16 décembre 2025 à 10h37 Publié par Corentin Rimbert le 16 décembre 2025 à 10h37

C'est un mouvement surprenant dans l'industrie, Amazon se déleste encore de ses ambitions de développement en revendant son MOBA March of Giants à Ubisoft. Ce rachat inclut également le studio de Montréal, marquant le retour des créateurs de Rainbow Six Siege au bercail.