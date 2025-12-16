Amazon abandonne encore un jeu et laisse Ubisoft ramasser les morceaux

C'est un mouvement surprenant dans l'industrie, Amazon se déleste encore de ses ambitions de développement en revendant son MOBA March of Giants à Ubisoft. Ce rachat inclut également le studio de Montréal, marquant le retour des créateurs de Rainbow Six Siege au bercail.
Le désengagement progressif et quelque peu chaotique d'Amazon du développement de jeux vidéo grand public se poursuit. Moins de deux mois après avoir annoncé l'arrêt d'une partie significative de ses productions AAA internes, et la fermeture de New World
, le géant du commerce en ligne vient d'officialiser la vente de son MOBA free-to-play, March of Giants, annoncé à la fin du mois d'août
, à l'éditeur français Ubisoft. La transaction ne concerne pas uniquement la propriété intellectuelle, mais englobe également le studio Amazon Games Montréal
. Cette équipe est notamment dirigée par Xavier Marquis, ancien directeur créatif de Rainbow Six Siege, et Alexandre Parizeau, ex-directeur général d'Ubisoft Toronto, qui réintègrent ainsi les rangs d'Ubisoft.
Un retour aux sources pour les développeurs
Pour les têtes pensantes du projet, ce rachat s'apparente à un véritable retour à la maison. Xavier Marquis, directeur créatif sur March of Giants, n'a pas caché son enthousiasme face à cette transition inattendue
:
Revenir chez Ubisoft, c'est boucler la boucle. Nous y avons réalisé certains de nos travaux les plus marquants, et nous sommes ravis de continuer à développer March of Giants au sein d'Ubisoft. Ce jeu a un potentiel énorme, et je sais qu'Ubisoft peut nous aider à le propulser au niveau supérieur.
Du côté de la direction d'Ubisoft, Yves Guillemot accueille cette acquisition comme une opportunité stratégique. Selon lui, le titre possède une réelle chance d'apporter quelque chose de frais et dynamique aux joueurs
, permettant à l'éditeur de se positionner dans l'une des arènes les plus compétitives du jeu vidéo.
L'ambition est claire, soutenir cette nouvelle propriété intellectuelle pour en faire une expérience majeure du catalogue.
Le marché impitoyable du MOBA
Cependant, l'enthousiasme affiché par les deux parties ne doit pas masquer la réalité brutale du marché. Le genre MOBA est certes lucratif, mais uniquement pour une poignée d'élus comme League of Legends ou Dota 2
. Pour les autres, c'est souvent une lutte acharnée pour des miettes. L'histoire récente est jonchée d'échecs cuisants : Gigantic: Rampage Edition et Seekers of Skyveil ont rapidement sombré après leur lancement. Même des studios établis comme Hi-Rez peinent à maintenir le cap avec SMITE 2
, subissant licenciements et fermetures.
Le seul titre qui semble actuellement capable de bousculer l'ordre établi est Deadlock
, principalement grâce à la force de frappe de Valve et son originalité. Dans ce contexte, les premiers retours sur l'alpha fermée de March of Giants en septembre dernier laissent planer le doute. Si les réactions ne sont pas nécessairement négatives, elles brillent surtout par leur absence. Le manque d'engagement sur les forums Steam et le Discord officiel suggère une indifférence inquiétante de la part du public, un obstacle majeur qu'Ubisoft devra surmonter
.
Aucune date de sortie n'a été indiquée pour March of Giants, mais Ubisoft devrait nous en dire plus ces prochains mois, avec de nouvelles phases de test prévues.
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