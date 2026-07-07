Les fuites révèlent la nouvelle direction du remake de Splinter Cell

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 juillet 2026 à 11h43
Les dernières fuites autour du remake de Splinter Cell esquissent un retour aux sources prometteur pour Sam Fisher. Fini les mondes ouverts, Ubisoft miserait sur une structure linéaire. Cependant, le développement serait dans un état fragile, laissant planer le doute sur l'avenir de ce projet très attendu.
Les fuites révèlent la nouvelle direction du remake de Splinter Cell

Les informations issues d'une fuite plausible offrent un nouvel aperçu du très attendu remake de Splinter Cell. Si les détails techniques ont de quoi rassurer les puristes de l'infiltration, la situation interne du studio canadien en charge du projet, en revanche, soulève de lourdes interrogations quant à sa sortie, espérée entre le deuxième et le quatrième trimestre de l'année 2027.

Un retour aux sources linéaire et technique

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Selon les informations communiquées par Rogue I Tx, le jeu est développé sur le moteur Snowdrop, déjà à l'œuvre sur des titres comme The Division 2 ou plus récemment Star Wars Outlaws. La grande nouvelle réside dans la confirmation d'une progression strictement linéaire, balayant définitivement les rumeurs d'une dérive vers le monde ouvert, une formule dont Ubisoft est pourtant coutumier, mais qui ne fait pas forcément le charme des joueurs.

Les mécaniques de jeu s'annoncent fidèles à l'esprit de la franchise. Le célèbre indicateur d'ombre et de lumière ferait son grand retour, soutenu par la gestion dynamique des éclairages permise par le moteur graphique. L'arsenal classique de Sam Fisher répondrait également à l'appel, incluant les caméras gluantes, les grenades à gaz et la possibilité de déclencher manuellement des alarmes. Les environnements destructibles et les options de déplacement vertical, comme les tyroliennes, viendraient enrichir l'expérience. Les approches non létales seraient d'ailleurs largement développées, offrant une véritable flexibilité tactique.

Un développement sous haute tension

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Malgré ces promesses alléchantes, le projet serait actuellement décrit comme étant dans un état particulièrement « fragile ». Une telle qualification pour un titre censé sortir en 2027 incite à la plus grande prudence. Depuis son annonce en décembre 2021 par Ubisoft Toronto, le jeu n'a dévoilé aucune image de gameplay ni la moindre bande-annonce. Une invisibilité qui dure depuis cinq ans et qui rappelle de mauvais souvenirs aux amateurs de la marque.

Le contexte global de l'éditeur français n'incite pas non plus à un optimisme béat. Récemment réorganisé en cinq pôles créatifs distincts, Ubisoft traverse une période de turbulences marquée par des fermetures de studios et des vagues de licenciements, touchant d'ailleurs directement les équipes de Toronto.

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Ubisoft a un besoin vital de faire aboutir ce projet. Alors que l'entreprise s'est lourdement reposée sur la franchise Assassin's Creed ces dernières années, un succès critique et commercial du remake de Splinter Cell prouverait que la marque Tom Clancy possède un avenir au-delà des jeux de tir multijoueur. Espérons en apprendre plus prochainement, à l'occasion, pourquoi pas, d'une conférence de l'éditeur français.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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