Ubisoft aurait repoussé la sortie de Splinter Cell et Far Cry 7 à 2027

Les fans d'Ubisoft devront s'armer de patience. Selon de récentes rumeurs, le développement du remake de Splinter Cell et du très attendu Far Cry 7 traverse une période chaotique. Ces deux titres majeurs ne verraient pas le jour avant 2027.
L'éditeur français Ubisoft possède de nombreux projets dans sa manche
, entre plusieurs jeux Assassin's Creed, dont le remake de Black Flag, et de nombreuses autres expériences non annoncées, mais plus ou moins connues via les rumeurs. Toutefois, les joueurs qui espéraient des nouvelles imminentes du remake de Splinter Cell et du prochain opus de la saga Far Cry risquent d'être sérieusement déçus
. Les dernières indiscrétions dressent un tableau particulièrement sombre du développement de ces deux projets phares, laissant présager une attente de plusieurs années.
Le retour de Sam Fisher repoussé à 2027
Le remake de Splinter Cell, annoncé en grande pompe en 2021, semble accumuler les obstacles
. Lors du récent podcast d'Insider Gaming
, les journalistes Tom Henderson et Mike Straw ont révélé que le titre de furtivité viserait désormais une sortie en 2027
. Initialement, le jeu était pourtant pressenti pour voir le jour cette année. Ce report massif s'inscrirait dans la foulée d'une vaste restructuration interne chez l'éditeur, qui aurait entraîné le retard de sept jeux distincts.Le studio Ubisoft Toronto, en charge du projet, a d'ailleurs traversé une période de turbulences marquée par des licenciements
. La direction du jeu a également connu des remous. Le réalisateur David Grivel avait quitté le navire pour travailler sur la licence Battlefield, avant de finalement revenir diriger les opérations. Un parcours chaotique qui explique sans doute pourquoi Sam Fisher reste tapi dans l'ombre.
Far Cry 7 traverse une zone de fortes turbulences
La situation ne semble guère plus reluisante du côté de la célèbre franchise de tir en monde ouvert. Selon Tom Henderson, le développement de Far Cry 7
serait un véritable chemin de croix.
Le PDG Yves Guillemot avait pourtant rassuré les investisseurs en février dernier, évoquant deux projets très prometteurs pour la licence
. S'ils sont toujours secrets, les rumeurs ces dernières années nous apprennent quec e septième opus principal, connu sous le nom de code Blackbird, proposerait un concept original : le joueur incarnerait un protagoniste devant sauver les membres de sa famille avec une contrainte de temps stricte de 24 heures
. Une mécanique de compte à rebours qui apporterait une tension inédite à la série.
Un jeu de tir multijoueur en Alaska
En parallèle, un second projet baptisé Maverick serait en préparation. Il s'agirait d'un jeu de tir orienté extraction, une formule très populaire actuellement, dont l'action prendrait place dans les décors glacés de l'Alaska. Ces deux nouveaux jeux Far Cry bénéficieraient d'une refonte totale de leurs systèmes de jeu
. Les mécaniques d'inventaire, la gestion du butin et les déplacements seraient modernisés, incluant notamment l'ajout d'un sprint tactique.
Malgré ces ambitions alléchantes, l'état actuel de la production laisse penser qu'Ubisoft prendra son temps pour peaufiner ces expériences. À l'instar de Splinter Cell, il est fort probable que ces deux déclinaisons de l'univers Far Cry ne débarquent pas sur nos machines avant l'horizon 2027
. Les prochains mois nous diront si l'éditeur parvient à redresser la barre et à accélérer la cadence avec normalement comme première étape la sortie de Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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