Ubisoft aurait repoussé la sortie de Splinter Cell et Far Cry 7 à 2027

Les fuites révèlent la nouvelle direction du remake de Splinter Cell

Les dernières fuites autour du remake de Splinter Cell esquissent un retour aux sources prometteur pour Sam Fisher. Fini les mondes ouverts, Ubisoft miserait sur une structure linéaire. Cependant, le développement serait dans un état fragile, laissant planer le doute sur l'avenir de ce projet très attendu.