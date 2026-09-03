Splinter Cell : Des images du jeu ont fuité, dont une montrant Kombayn Nikoladze

Décidément, le remake de Splinter Cell est une cible de choix pour les leakers. Quelques semaines après une fuite évoquant la direction prise par le titre, un nouveau leak montre cette fois-ci des images du jeu.

S'il n'a pas encore de date de sortie, Splinter Cell a déjà fait beaucoup parler de lui. En juillet 2026, le nouveau projet de remake d'Ubisoft faisait l'objet d'une fuite. Celle-ci parlait notamment du système de progression, des mécaniques de jeu et de certaines options de déplacement.

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Mais le 2 septembre 2026, une nouvelle fuite est survenue. Relayée par les journalistes de MP1st, elle montre cette fois des images donnant une idée des décors de Splinter Cell, des journaux qu'il est possible de trouver et même d'affiches de propagande qui vont rappeler des souvenirs aux joueurs vétérans.

Direction les rues ensoleillées de Géorgie

Rappelons que le tout premier jeu Splinter Cell avait comme premier décor la ville de Tbilissi, en Géorgie. Les images en question montrent plusieurs éléments tirés de ses rues, comme la devanture d'un restaurant traditionnel, un escalier couvert de graffitis et des boîtes de conserve remplies de mégots.

D'autres éléments pensés pour renforcer l'immersion sont aussi présents comme les pages d'un journal géorgien, mais aussi des affiches. L'une d'elles montre sur un fond rouge Kombayn Nikoladze, la menace du premier jeu.

Il est possible que l'affiche en question soit une affiche de campagne ou de promotion de son parti avec les slogans « Plus de corruption ! » et « Réforme de la police maintenant ! ».

Des images qui ne reflètent pas forcément le rendu final de Splinter Cell à cause d'un détail

Si ces images donnent une idée de l'ambiance générale du titre et semblent confirmer le retour de son antagoniste, le leak est à prendre avec des pincettes. Comme toute fuite, elle est à considérer comme hypothétique tant que les images en question ne sont pas officialisées par Ubisoft. Mais surtout, elles proviendraient du portfolio d'un ancien employé d'Ubisoft et auraient été réalisées en 2024.

Il peut donc s'agir de concept arts ou de premiers visuels, mais la version finale peut avoir complètement changé. Il faut donc être vigilant et espérer des précisions supplémentaires ou des visuels officiels d'ici la fin de l'année 2026.