Le directeur créatif de Splinter Cell serait de retour chez Ubisoft

Après une année 2019 mitigée, Ubisoft souhaiterait diversifier son catalogue dans les mois à venir, et aurait rappelé Maxime Béland. Cela marquerait-il, enfin, le retour de la licence Splinter Cell ?

Maxime Béland était le directeur créatif de la célèbre licence d'espionnage,. Cependant, depuis 2013 et, aucun autre épisode n'a vu le jour, et ce malgré les rumeurs, venant parfois du studio lui-même, comme en novembre dernier, lorsque le compte Twitter espagnol d'Ubisoft avait mis en ligne une image de Sam Fisher . Malheureusement, cela n'avait donné aucune suite, puisque le studio n'a, pour le moment, pas encore officialisé le développement d'un nouveauNéanmoins, le site VideoGamesChronicle nous a appris que Maxime Béland serait de retour chez Ubisoft (après un passage chez Epic Games de huit mois), et aurait intégré une équipe éditoriale,. De ce fait, celui qui a été à la tête de la création de deux Splinter Cell pourrait ramener la licence sur le devant de la scène, bien que l'information n'ait pas encore été officialisée.En attendant une quelconque annonce et surtout un retour de Sam Fisher, nous rappelons que, avec au programme Watch Dogs Legion Rainbow Six: Quarantine et Gods & Monsters . Même si les trois titres ont été reportés en octobre dernier, ils devraient tous les trois voir le jour dans les mois à venir. De plus, un nouvel opus de la, et selon les rumeurs, il pourrait prendre place dans l'univers des