Splinter Cell Remake à la gamescom ? Un indice original lance l'espoir

Alors qu'Ubisoft reste discret sur le remake de Splinter Cell, une rumeur insolite alimente l'espoir d'une annonce à la gamescom 2025 : l'acteur de Sam Fisher, Michael Ironside, aurait été aperçu en route pour l'Allemagne.
Cela fait plusieurs mois que les fans attendent des nouvelles concrètes du remake de Splinter Cell
. Ubisoft s'est contenté d'un bref teaser sans informations réelles, laissant planer l'incertitude. Mais à la veille de la gamescom, un témoignage publié sur Reddit relance la machine à spéculations
. Une improbable situation qui pourrait vendre la mèche.
Michael Ironside en direction de l'Europe ?
Selon un utilisateur du subreddit GamingLeaksAndRumours
, Michael Ironside, l'acteur du célèbre personnage, aurait été aperçu à l'aéroport de Denver, et celui-ci aurait indiqué à sa femme qu'ils devaient trouver leur porte d'embarquement pour un vol vers Munich, en Allemagne
.
Évidemment, rien ne confirme qu'il se rendait à la gamescom, puisque l'événement a lieu à Cologne. Mais le timing, couplé au fait que Munich puisse n'être qu'une escale, intrigue la communauté, qui s'est évidemment enflammée, en partie dû à l'aspect insolite de cette rumeur. L'Opening Night Live serait le moment idéal pour dévoiler davantage d'informations sur ce projet, avec une apparence de l'acteur qui ferait plaisir à tous les joueurs.
Un remake toujours dans l'ombre
Le développement du remake de Splinter Cell s'éternise depuis plusieurs années, au point que certains craignaient une annulation pure et simple. Pourtant, plusieurs insiders ont assuré récemment que le jeu était toujours en production et même « impressionnant
» visuellement.
Avec la gamescom qui s'ouvre, l'attente d'un premier véritable trailer se fait pressante
. Le moindre indice, même une rumeur d'aéroport, suffit désormais à faire grimper la hype chez les joueurs nostalgiques de Sam Fisher. La réponse sera donnée très vite, étant donné que l'Opening Night Live, l'une des plus grosses conférences de l'année, aura lieu ce mardi 19 août dans la soirée
. Et si Splinter Cell se fait remarquer par son absence, cela ne sera qu'une déception supplémentaire pour la communauté…
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