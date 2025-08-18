Splinter Cell Remake à la gamescom ? Un indice original lance l'espoir

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2025 à 18h11
Alors qu'Ubisoft reste discret sur le remake de Splinter Cell, une rumeur insolite alimente l'espoir d'une annonce à la gamescom 2025 : l'acteur de Sam Fisher, Michael Ironside, aurait été aperçu en route pour l'Allemagne.
Splinter Cell Remake à la gamescom ? Un indice original lance l'espoir
Cela fait plusieurs mois que les fans attendent des nouvelles concrètes du remake de Splinter Cell. Ubisoft s'est contenté d'un bref teaser sans informations réelles, laissant planer l'incertitude. Mais à la veille de la gamescom, un témoignage publié sur Reddit relance la machine à spéculations. Une improbable situation qui pourrait vendre la mèche.

Michael Ironside en direction de l'Europe ?

splinter-cell-remake
Selon un utilisateur du subreddit GamingLeaksAndRumours, Michael Ironside, l'acteur du célèbre personnage, aurait été aperçu à l'aéroport de Denver, et celui-ci aurait indiqué à sa femme qu'ils devaient trouver leur porte d'embarquement pour un vol vers Munich, en Allemagne.

Évidemment, rien ne confirme qu'il se rendait à la gamescom, puisque l'événement a lieu à Cologne. Mais le timing, couplé au fait que Munich puisse n'être qu'une escale, intrigue la communauté, qui s'est évidemment enflammée, en partie dû à l'aspect insolite de cette rumeur. L'Opening Night Live serait le moment idéal pour dévoiler davantage d'informations sur ce projet, avec une apparence de l'acteur qui ferait plaisir à tous les joueurs.

À lire également

gamescom 2025 : Quand et comment regarder l'Opening Night Live ?

gamescom 2025 : Quand et comment regarder l'Opening Night Live ?

Un remake toujours dans l'ombre

chaos-theory
Le développement du remake de Splinter Cell s'éternise depuis plusieurs années, au point que certains craignaient une annulation pure et simple. Pourtant, plusieurs insiders ont assuré récemment que le jeu était toujours en production et même « impressionnant » visuellement.

Chargement du sondage...

0 votant

Avec la gamescom qui s'ouvre, l'attente d'un premier véritable trailer se fait pressante. Le moindre indice, même une rumeur d'aéroport, suffit désormais à faire grimper la hype chez les joueurs nostalgiques de Sam Fisher. La réponse sera donnée très vite, étant donné que l'Opening Night Live, l'une des plus grosses conférences de l'année, aura lieu ce mardi 19 août dans la soirée. Et si Splinter Cell se fait remarquer par son absence, cela ne sera qu'une déception supplémentaire pour la communauté…
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Splinter Cell : Des images du jeu ont fuité, dont une montrant Kombayn Nikoladze
Splinter Cell 03 septembre 2026

Splinter Cell : Des images du jeu ont fuité, dont une montrant Kombayn Nikoladze

Décidément, le remake de Splinter Cell est une cible de choix pour les leakers. Quelques semaines après une fuite évoquant la direction prise par le titre, un nouveau leak montre cette fois-ci des images du jeu.
Les fuites révèlent la nouvelle direction du remake de Splinter Cell
Splinter Cell 07 juillet 2026

Les fuites révèlent la nouvelle direction du remake de Splinter Cell

Les dernières fuites autour du remake de Splinter Cell esquissent un retour aux sources prometteur pour Sam Fisher. Fini les mondes ouverts, Ubisoft miserait sur une structure linéaire. Cependant, le développement serait dans un état fragile, laissant planer le doute sur l'avenir de ce projet très attendu.
Ubisoft aurait repoussé la sortie de Splinter Cell et Far Cry 7 à 2027
Splinter Cell 20 avril 2026

Ubisoft aurait repoussé la sortie de Splinter Cell et Far Cry 7 à 2027

Les fans d'Ubisoft devront s'armer de patience. Selon de récentes rumeurs, le développement du remake de Splinter Cell et du très attendu Far Cry 7 traverse une période chaotique. Ces deux titres majeurs ne verraient pas le jour avant 2027.

commentaire (0)