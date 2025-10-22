Splinter Cell Remake : La crise continue, en perdant un nouveau directeur

Le retour tant attendu de Splinter Cell semble rencontrer de nouveaux obstacles. Alors que les fans espéraient des nouvelles concrètes dans un futur proche, un indice inquiétant laisse penser que le remake aurait perdu son directeur pour la deuxième fois.
Depuis son annonce en 2021, le remake de Splinter Cell reste entouré de mystère
. Ubisoft a gardé le silence depuis près de quatre ans, hormis un discret tweet en mai dernier. Les espoirs d'une révélation lors de la gamescom avaient pourtant refait surface après que l'acteur Michael Ironside, voix emblématique de Sam Fisher, ait été aperçu à l'aéroport en direction de l'Allemagne. Mais aucune annonce n'a suivi et le studio ne semble pas décidé à nous en parler. Et cela pourrait même prendre plus de temps que prévu.
Un poste clé repéré sur le site d'Ubisoft Toronto
Selon le média Tech4Gamers
, un poste de Game Director est récemment apparu sur le site d'Ubisoft Toronto
, avant d'être rapidement supprimé. L'annonce précisait que le candidat rejoindrait l'équipe en charge du remake de Splinter Cell, avec pour mission de diriger la conception du gameplay et d'en affiner les mécaniques.
Le descriptif détaillait les responsabilités du poste :
En tant que Game Director sur Splinter Cell, vous êtes responsable du gameplay minute par minute : comment fonctionnent les gadgets ? Comment réagissent les ennemis lorsqu'ils perçoivent une anomalie ? Quelle doit être la sensation de la caméra ? Vous affinerez ces éléments pour créer une expérience d'infiltration exigeante et parfaitement équilibrée.
Ce texte laissait peu de doute quant au fait que le studio cherchait à remplacer un poste central du développement.
Ce n'est pas la première fois que le projet connaît un changement majeur de direction. En 2022, David Grivel, alors directeur du jeu, avait quitté Ubisoft après plus de dix ans au sein de la société
. Depuis, aucune présentation officielle du remake n'a été faite, laissant la communauté dans l'expectative.
Cette nouvelle perte pourrait ralentir davantage un projet déjà perçu comme fragile, et potentiellement très loin d'être terminé. Le cas rappelle celui du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps
, dont le développement chaotique avait également entraîné des reports répétés, ou de Skull & Bones
, qui a changé de vision artistique à plusieurs reprises, bien ce que ne soit pas un remake.
Un espoir maintenu grâce à la série Netflix
Malgré les difficultés du remake, la licence Splinter Cell n'a pas totalement disparu de l'actualité. La série animée Splinter Cell : Deathwatch, produite par Derek Kolstad (créateur de John Wick), a rencontré un succès notable sur Netflix
. Renouvelée pour une deuxième saison
, elle témoigne de l'intérêt toujours fort du public pour l'univers d'espionnage de Sam Fisher.
Pour beaucoup, cela prouve qu'un retour en force de Splinter Cell est encore possible,
à condition qu'Ubisoft parvienne à stabiliser la direction de son projet. Les joueurs espèrent toujours revoir les mythiques lunettes à vision nocturne s'allumer dans un futur proche. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur le projet en commentaires.
commentaire (0)