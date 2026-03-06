Slay the Spire 2 cartonne sur Steam malgré l'arrivée d'un jeu AAA le même jour

Attendu de pied ferme par sa communauté, Slay the Spire 2 s'est rapidement imposé sur Steam en réunissant en quelques heures plus de joueurs que d'autres titres phares lancés il y a peu de temps.
Le 5 mars 2026 était un jour particulièrement chargé en termes de sorties. Si la Nintendo Switch 2 a vu débarquer Pokémon Pokopia
, c'est sur PC que tous les regards étaient rivés avec les débuts de Marathon
et le lancement de l'accès anticipé du très attendu Slay the Spire 2
.
La suite du deckbuilder développé par Meta Crit Games a dû décaler à plusieurs reprises son arrivée sur la plateforme de Valve
. Mais le public a répondu présent et les chiffres le prouvent.
Slay the Spire 2, nouveau détenteur du record de connexions simultanées pour un jeu indépendant
Sur SteamDB, Slay the Spire 2 a réussi son lancement en réunissant jusqu'à 282 314 utilisateurs simultanés. Ce chiffre très impressionnant permet au deckbuilder de devenir le jeu indépendant enregistrant le meilleur lancement sur la plateforme. En effet, il surpasse les 112 joueurs connectés au lancement d'Hades II
et détrône même Mewgenics, qui avait pourtant inscrit un nouveau record à ses débuts avec 115 000 connexions simultanées enregistrées.
À l'heure où ces lignes sont rédigées, plus de 252 000 joueurs sont en train de découvrir Slay the Spire 2.
L'arrivée imminente du week-end et les 93 % d'avis positifs partagés pourraient bien faire grimper ce chiffre et permettre au titre de battre son propre record.
L'exploit est d'autant plus notable qu'il écrase littéralement un jeu AAA pourtant mis en avant sur la page d'accueil de Steam.
Un accès anticipé qui attire 3 fois plus de joueurs que Marathon
Rappelons que Slay the Spire 2 a été lancé le même jour que Marathon, l'extraction shooter développé par Bungie (créateurs de Destiny 2). Pourtant, ce dernier n'est parvenu à réunir que 88 337 joueurs en pointe
. Depuis ce pic, le titre voit son nombre de connexions simultanées chuter au fil des heures.
Bien entendu, les curieux vont certainement profiter du week-end pour le découvrir. Mais il faut préciser que le titre est proposé à 39,99 euros contre 22,99 euros pour Slay the Spire 2
. Il faut désormais laisser le week-end passer pour voir si la tendance va s'inverser ou si Slay the Spire 2 va s'imposer comme le jeu indépendant à découvrir en ce début de printemps.
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