Slay the Spire 2 : Tier list des meilleurs personnages (Septembre 2026)

Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.

À lire également Slay the Spire 2 : Comment débloquer tous les personnages jouables ?

Tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2

S+ La Silencieuse S Le Soldat de Fer A La Tisse-Mort Le Régent B Le Défectueux













Arrivé en accès anticipé au début du mois de mars 2026, et ce, sur PC,propose à la communauté d'incarner différents personnages jouables, possédant leurs propres statistiques, cartes de base et une relique spécifique. Certains d'entre eux doivent, d'ailleurs, être débloqués, au préalable.Dans tous les cas, et comme toujours, plusieurs joueurs et joueuses se demandentà l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons laLes informations de laci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que laest là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu ou encore de la franchise.Pour cette, nous nous sommes principalement basés sur la facilité ou non à les contrôler, notamment pour aiguiller les débutants sur la franchise. Ainsi, certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment.Rappelons également que cetteest basée sur la méta actuelle deet qu'elle est donc vouée à évoluer selon les changements à venir. En effet, le titre est en accès anticipé, donc les futurs ajustements de Mega Crit pourraient bien bousculer cette. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.