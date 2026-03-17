Slay the Spire 2 : Tier list des meilleurs personnages (Septembre 2026)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 30 août 2026 à 12h00
Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.
Slay the Spire 2 : Tier list des meilleurs personnages (Septembre 2026)
Arrivé en accès anticipé au début du mois de mars 2026, et ce, sur PC, Slay the Spire 2 propose à la communauté d'incarner différents personnages jouables, possédant leurs propres statistiques, cartes de base et une relique spécifique. Certains d'entre eux doivent, d'ailleurs, être débloqués, au préalable.

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Dans tous les cas, et comme toujours, plusieurs joueurs et joueuses se demandent quel est ou quels sont les meilleurs personnages de Slay the Spire 2 à l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons la tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2.

Tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2

S+
La Silencieuse La Silencieuse
S
Le Soldat de Fer Le Soldat de Fer
A
La Tisse-Mort La Tisse-Mort
Le Régent Le Régent
B
Le Défectueux Le Défectueux

Les informations de la tier list des personnages de Slay the Spire 2 ci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que la tier list Slay the Spire 2 est là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu ou encore de la franchise.

Pour cette tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2, nous nous sommes principalement basés sur la facilité ou non à les contrôler, notamment pour aiguiller les débutants sur la franchise. Ainsi, certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment.

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Rappelons également que cette tier list est basée sur la méta actuelle de Slay the Spire 2, et qu'elle est donc vouée à évoluer selon les changements à venir. En effet, le titre est en accès anticipé, donc les futurs ajustements de Mega Crit pourraient bien bousculer cette tier list des meilleurs personnages de Slay the Spire 2. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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