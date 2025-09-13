Slay the Spire 2 repousse son accès anticipé à mars 2026

Le studio Mega Crit a annoncé que la sortie en accès anticipé de Slay the Spire 2 n'aura pas lieu en 2025 comme prévu. Le jeu est désormais attendu pour mars 2026, et les développeurs précisent que ce report n'a rien à voir avec Hollow Knight: Silksong.

Un « jeudi secret » en mars 2026

Il n'y a pas une seule raison dramatique. Certains événements personnels ont affecté l'équipe (tout le monde va bien !), nous avons eu un peu trop d'idées ajoutées en cours de route, et honnêtement, le jeu a besoin de plus de polish pour répondre à nos standards.







Nous avons choisi notre nouvelle fenêtre de sortie avant même que Silksong n'annonce la sienne. La coïncidence est réelle. Sur le plan positif, tout le monde pourra patienter en jouant à Silksong.

Un futur poids lourd de Steam

Initialement attendu pour l'automne 2025,ne sortira finalement qu'en mars 2026 en accès anticipé. C'est par le biais de leur « Neowsletter » mensuelle que les développeurs de Mega Crit ont partagé cette décision, expliquant avoir besoin de plus de temps pour peaufiner leur suite très attendue.Mega Crit indique que la sortie se fera à une date précise mais volontairement cachée, un. L'équipe justifie ce choix par une combinaison de facteurs internes.Anticipant les spéculations, le studio a tenu à préciser que, qui vient de sortir et a séduit les joueurs.Le studio a également écarté l'idée que ce retard soit dû à la création de produits dérivés ou à des collaborations communautaires. Mega Crit précise queet que ces projets n'ont aucun effet sur le développement du jeu.Même si le jeu n'a pas atteint le statut de Silksong ou de Subnautica 2,. Il occupe actuellement la huitième place, confirmant l'attente autour de cette suite, tandis que le premier épisode continue de réunir plus de 20 000 joueurs simultanément.Rendez-vous donc en mars 2026, un jeudi, pour découvrir Slay the Spire 2, et ces prochaines semaines pour de nouvelles informations.