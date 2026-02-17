Mewgenics décroche un record sur Steam en battant le roi du roguelike



le 17 février 2026 à 14h12 Publié par Justine Manchuelle le 17 février 2026 à 14h12

À peine une semaine après leurs débuts sur Steam, les chats de Mewgenics ont conquis les joueurs au point de dérober la couronne du jeu roguelike le plus joué sur la plateforme de Valve à la Princesse des Enfers.