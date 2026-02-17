Mewgenics décroche un record sur Steam en battant le roi du roguelike

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 février 2026 à 14h12
À peine une semaine après leurs débuts sur Steam, les chats de Mewgenics ont conquis les joueurs au point de dérober la couronne du jeu roguelike le plus joué sur la plateforme de Valve à la Princesse des Enfers.
Mewgenics décroche un record sur Steam en battant le roi du roguelike
Mewgenics fait énormément parler de lui depuis son lancement, et ce de manière très positive. Imaginé par les créateurs de The Binding of Isaac, ce projet qui a nécessité 14 ans de développement a été rentabilisé trois heures seulement après sa mise en ligne.

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Les chats mutants accumulent également les évaluations positives sur Steam avec plus de 18 440 avis enregistrés depuis son lancement. Mais le roguelike vient d'ajouter un nouvel exploit à son palmarès en faisant trébucher un autre titre très apprécié des amateurs du genre : Hades II

Des chiffres qui donnent le tournis sur SteamDB

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Sur X/Twitter, un utilisateur a comparé les données enregistrées par SteamDB pour les deux titres. Or, il a noté que Mewgenics a réuni 115 428 joueurs en pointe, contre 112 947 joueurs pour Hades II. Cet ancien record détenu par Mélinoé (l'héroïne du titre) avait été enregistré en septembre 2025, au lancement de la version définitive d'Hadès II sur Steam. 


Bien entendu, l'effet de nouveauté et la très longue attente pour la communauté de The Binding of Isaac peuvent expliquer cet engouement. Néanmoins, les chiffres sont impressionnants. Le titre avec sa horde de chats mutants devient donc officiellement le roguelike le plus joué de tous les temps sur Steam

Mewgenics, un titre également très bien noté sur Metacritic

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Si le succès est au rendez-vous, Edmund McMillen (l'un des deux créateurs de Mewgenics) est le premier surpris par cet engouement massif. Pourtant, Steam n'est pas la seule plateforme où les joueurs partagent leurs avis très positifs sur le titre. Sur Metacritic, les chats ont actuellement une note de 89 et une note globale de 8,0 auprès des utilisateurs.

L'avenir semble donc plus que prometteur pour les nouveaux rois du roguelike sur Steam. Rappelons que pour le moment, le titre est uniquement disponible sur PC, mais des portages sur consoles sont bien prévus.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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