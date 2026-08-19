Slay the Spire 2 change de stratégie pour ses futures mises à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 août 2026 à 12h15
Les mises à jour très régulières de Slay the Spire 2 sont devenues incontournables depuis le lancement de l'accès anticipé. Mais cela est sur le point de changer.
Slay the Spire 2 change de stratégie pour ses futures mises à jour

Depuis ses débuts en accès anticipé, Slay the Spire 2 offre à ses joueurs de nouvelles mises à jour toutes les deux semaines. Cela permet notamment d'adapter plus facilement la meta. Mais Meta Crit vient d'annoncer dans sa Neowsletter d'août 2026 un changement pour le déploiement des futurs contenus

Des mises à jour moins fréquentes, mais pour une bonne raison

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Le billet mensuel publié sur la page Steam du jeu permet d'informer la communauté sur les nouveautés à venir et plus encore. Dans un premier temps, Meta Crit annonce qu'il n'y aura pas de nouvelle mise à jour le 27 août prochain. En effet, les développeurs ont droit à quelques jours de vacances. Puis les mises à jour sont abordées, avec un bilan de ce qui a déjà été accompli. 

Le studio explique que ce système bimensuel a « permis de cocher pas mal de fonctionnalités et d'éléments de contenu sur notre liste de tâches » et « d'être plus dynamiques et expérimentaux lors de l'introduction de changements ». Mais il s'accompagne d'une contrainte majeure.

En effet, il est difficile pour les équipes de se concentrer sur les mises à jour majeures avec un rythme aussi soutenu. De fait, Meta Crit a fait le choix d'espacer davantage le délai entre deux ajouts dans Slay the Spire 2.

De nombreuses nouveautés prévues pour Slay the Spire 2

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Dans le même billet mensuel, Meta Crit annonce travailler sur certaines des nouveautés majeures prévues pour Slay the Spire 2 comme l'Acte 2 alternatif, l'ajout d'un nouveau personnage ou l'introduction de « modes de jeu expérimentaux ». Mais pour concrétiser ces idées ambitieuses, les développeurs (qui sont tous en télétravail) ont besoin de plus de temps.

Nous allons espacer davantage nos mises à jour, du moins pour quelque temps. Nous ne pouvons garantir ni le rythme exact ni la régularité de ces publications, mais nous continuerons à vous tenir informés, comme toujours !

Il faudra donc être plus patient pour découvrir les nouveaux ajouts, mais ce contenu plus important pourrait également maintenir l'intérêt pour le titre jusqu'à son lancement officiel. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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