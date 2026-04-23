Slay the Spire 2 submergé de critiques négatives suite à sa nouvelle mise à jour

Malgré un très bon début et un nombre important de joueurs quotidiens, Slay the Spire 2 est dans la tourmente depuis l'arrivée de sa première mise à jour majeure. Une semaine après son déploiement, le review bombing continue.

Source d'inquiétude pour les utilisateurs de la branche bêta, la première mise à jour majeure de Slay the Spire 2 avait reçu de nombreuses critiques. Cependant, il semble que les développeurs n'aient pas tenu compte de tous ces retours, proposant quasiment le même contenu sur la version générale.

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Depuis le 17 avril 2026, les joueurs ont partagé leur mécontentement, faisant baisser l'évaluation globale du titre sur Steam. Mais la descente aux enfers continue, même si Meta Crit Games a partagé une feuille de route.

Des problèmes d'équilibrage et des suppressions de données évoquées par la communauté

En l'espace d'un mois, plus de 52 000 évaluations ont été publiées sur la page Steam de Slay the Spire 2. Mais seulement 47 % d'entre elles sont positives. Si certaines ont été partagées avant le déploiement de la mise à jour majeure, le phénomène a pris de l'ampleur sur la semaine du 16 au 23 avril 2026. Bien que les développeurs aient supprimé certains éléments problématiques, de nombreux défauts sont mis en avant par les utilisateurs.

Les développeurs semblent faire des changements qui ne font qu'empirer les choses. Dans de nombreuses parties, on peut traverser des salles sans difficulté, pour ensuite se faire vaincre à cause des pièges des élites ou des boss.

Les soucis d'équilibrage sont les plus cités par la communauté. Mais d'autres veulent avertir les éventuels futurs acheteurs en les invitant à patienter quelques mois de plus avant d'acheter le titre. L'état actuel du titre (qui est en accès anticipé) inquiète d'ailleurs certains joueurs.

Un programme chargé pour les prochaines mises à jour de Slay the Spire 2

Sur Steam, il est ainsi possible de lire sur l'un des avis : « Arrêtez de faire l'autruche et de vous cacher derrière des éloges en ignorant les critiques. Une bêta doit fonctionner comme une bêta. Faire semblant d'être mort ne fait qu'exaspérer les joueurs. » Pourtant, les développeurs ont prévu de nombreux ajustements et nouveautés.

Comme le précise la Neowsletter d'avril 2026 publiée sur Steam le 18 avril dernier, la feuille de route mentionne l'arrivée d'un Acte 2 alternatif, d'un nouveau personnage jouable, d'un Acte 3 alternatif, du support dans de nouvelles langues et d'une flopée de nouvelles cartes, événements, reliques et potions. Meta Crit Games veut donc offrir toujours plus de contenu à sa communauté, mais ceux-ci préféreraient qu'ils prennent en compte les critiques avant d'aller plus loin.

Rappelons que Slay the Spire 2 est disponible en accès anticipé exclusivement sur PC pour le moment.