Slay the Spire 2 a reçu sa première mise à jour et l'accueil des joueurs est mitigé

Plus d'un mois après son lancement en accès anticipé, Slay the Spire 2 a droit à une première mise à jour majeure. Mais elle amène avec elle plusieurs modifications qui sont loin d'enchanter la communauté.

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Slay the Spire 2 victime d'un review bombing suite au déploiement de son nouveau patch

Je comprends que le jeu soit encore en accès anticipé, mais comment ces changements ont-ils pu passer les tests ? Jouez-vous seulement à votre propre jeu ?

Quelques changements positifs, mais des développeurs qui semblent se mettre à dos leur communauté

En regardant le nombre de copies écoulées depuis ses débuts et le nombre de connexions quotidiennes enregistrées sur Steam,semble s'être imposé comme l'un des jeux phares du premier trimestre 2026. Mais si les évaluations du titre sont globalement positives, le roguelike de Meta Crit Games n'échappe pas aux critiques négatives.Le titre a connu un premier flot de commentaires négatifs il y a quelques semaines quand un patch d'équilibrage avait affaibli certaines des cartes les plus populaires de la branche bêta.Mais rapidement, les joueurs se sont plaints de son contenu car ce rééquilibrage concerne désormais tous les utilisateurs.Les nerfs concernent les reliques et certaines des cartes ont surpris les joueurs qui ont répondu de manière brutale avec un review bombing. Bien que le jeu affiche toujours la mention « Très positif » sur Steam, les avis récents dressent un tableau différent, avec. Depuis l'arrivée de la mise à jour, ce sontMême si ce chiffre est loin de la première vague de mécontentement des joueurs, le scénario se répète et il impacte directement la note globale de Slay the Spire 2. D'ailleurs, certains joueurs sont même étonnés de voir ces changements être appliqués.Malgré ces reproches, Slay the Spire 2 profite de quelques améliorations bienvenues avec cette mise à jour. Désormais, la génération de cartes est plus cohérente, le Nécromancien est retravaillé, toutes les reliques de la boutique coûtent désormais 25 pièces d'or de moins et vous pouvez utiliser une nouvelle carte pour le Cuirassé.Mais ces changements sont éclipsés par les critiques des joueurs. Toujours sur Steam, un autre utilisateur a commenté : « N'achetez pas ce jeu maintenant. Les développeurs sont clairement contre les joueurs. Les ennemis infligent constamment des dégâts et affaiblissent les cartes des joueurs ». Si certains s'expriment sur le coup de l'émotion, il faut surveiller les prochaines mises à jour du titre pourPour l'heure,et est disponible uniquement sur PC.