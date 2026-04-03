Slay the Spire 2 évoque déjà son futur avec trois idées prometteuses

Un mois seulement après ses débuts, Slay the Spire 2 surprend sa communauté avec une annonce de taille. En effet, les développeurs réfléchissent à de nouveaux modes de jeu, mais aussi à d'autres surprises.
Véritable succès depuis son lancement le 5 mars 2026, Slay the Spire 2
figure encore à ce jour dans la liste des titres les plus joués quotidiennement sur Steam.
À l'heure où ces lignes sont rédigées, il est le 4e jeu le plus joué de la plateforme et a enregistré un pic de plus de 345 000 connexions simultanées sur les dernières 24 heures.
L'engouement sur le titre ne diminue pas et il pourrait même prendre de l'ampleur dans les prochaines semaines. Dans une récente interview accordée à PC Gamer
, le cofondateur du studio Mega Crit a fait quelques révélations concernant le potentiel futur contenu ajouté au titre.
Trois idées de modes pour Slay the Spire 2 qui trottent dans la tête du cofondateur du studio
Casey Yono a confié lors de cet échange qu'il avait « trois idées précises en tête, que je vais tenter d'expliquer de manière vague pour ne pas trop en dévoiler ».
Même s'il reste très vague dans ses propos, les habitués de la licence sont déjà en train d'analyser ses déclarations pour savoir ce que l'avenir leur réserve.
Le premier mode est destiné aux joueurs en quête de compétition intense. Le deuxième s'adresse à ceux qui souhaitent découvrir l'expérience Slay the Spire, mais qui manquent de temps. Le troisième explore la possibilité d'explorer d'autres façons d'interagir avec les autres joueurs, que ce soit socialement ou dans un contexte multijoueur, grâce aux systèmes actuels.
Cependant, les possibles nouveautés intégrées à Slay the Spire 2 ne s'arrêteraient pas là. Si Casey Yono et Anthony Giovanetti (l'autre fondateur de Mega Crit), le premier cache à l'autre ses idées pour améliorer le titre car ils sont « assez compétitifs sur le plan de la conception
. » Mais Casey Yono réfléchit déjà à l'ajout de nouveaux personnages.
Des nouveautés qui n'arriveront pas avant plusieurs mois
Même si cela semble très prometteur sur le papier, les passionnés de Slay the Spire 2 doivent prendre ces informations avec des pincettes. En effet, Casey Yano précise que « Peu de nos idées survivent au processus de conception »
. Il est donc possible que ces modes ne voient pas le jour. Mais si leur développement est mené sans encombre, le co-fondateur de Mega Crit précise que ces modes arriveront en jeu dans les 2 ans à venir.
L'attente risque donc d'être longue pour celles et ceux qui veulent percer le mystère des 3 modes. En attendant, rappelons que Slay the Spire est disponible en accès anticipé exclusivement sur PC.
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