skate. fait le plein d'infos grâce au premier épisode de « The Board Game »

Dernièrement, la communication s'intensifie autour du prochain opus de la licence Skate, nommé non pas « Skate 4 », mais « skate. ». En effet, à la fin du mois de juin, EA et Full Circle avaient dévoilé une vidéo pleine d'humour , afin de confirmer que le développement deétait toujours d'actualité. Ce fut, également, l'occasion pour eux de communiquer quant aux phases de playtest Par ailleurs, en ce 14 juillet, l'éditeur et le studio de développement du jeu ont publié. Il s'agit d'une série de vidéos dans laquelle les développeurs partagent des détails, répondent à certaines questions et donnent plus d'informations au sujet de skate.Ainsi, grâce à ce premier épisode, nous apprenons que skate. proposera unesoit San Vansterdam, ainsi que de. Par ailleurs, les développeurs entendent bien suivre le titre pendant un certain temps, afin d'apporter de, tels que de nouveaux tricks, événements, éléments saisonniers, entre autres.D'ailleurs, cette communication a permis d'apprendre que skate.Cet opus se rendra disponible sur laet sera. skate. disposera de microtransactions, mais ne sera pas pour autant un « Pay to win » et n'aura pas de loot boxes. Les éléments proposés à l'achat seront essentiellement cosmétiques, d'après les propos des développeurs.En revanche, aucune date de sortie officielle, pour skate., n'a été annoncée durant ce premier épisode. Évidemment, dès que plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles, nous vous tiendrons informés.