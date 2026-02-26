skate : Full Circle annonce des licenciements, mais continue le développement du jeu

Full Circle a, récemment, annoncé une restructuration interne, menant à des licenciements, mais reste dédié au développement de skate.

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Des licenciements chez Full Circle

Ces changements impliquent des modifications dans la structure de notre équipe, et certains postes sont affectés. Les collaborateurs concernés sont des collègues et amis talentueux qui ont contribué à construire les bases de skate. Leur créativité et leur dévouement sont profondément ancrés dans l'expérience que vivent aujourd'hui les joueurs. Cette décision ne reflète en rien leur impact, et nous nous engageons à les soutenir tout au long de cette transition.

Le développement de skate. n'est pas impacté

Notre travail sur skate. continue. Nous sommes impatients de collaborer avec vous afin d'accélérer le rythme, d'être plus à votre écoute et de vous offrir un service constant à tous. Notre engagement envers skate, et les millions de joueurs qui y croient, reste fort.

Alors que la saison 3 est sur le point d'être lancée surEn effet, via un récent article, partagé sur le compte Twitter/X du studio, nous apprenons queafin « de mieux soutenir l'avenir à long terme de skate. et de concentrer l'équipe sur les choses qui comptent le plus pour vous, et de les rendre exceptionnelles ». La déclaration de Full Circle est la suivante :À ce jour, Full Circle n'a pas précisé combien de postes sont affectés par cette restructuration interne. Toutefois,Dans ce même communiqué,Reste à savoir ce que Full Circle nous réserve pour l'avenir sur, qui est encore en phase d'accès anticipé. Rappelons, à ce sujet, que le titre, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.