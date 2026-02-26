skate : Full Circle annonce des licenciements, mais continue le développement du jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 février 2026 à 11h22
Full Circle a, récemment, annoncé une restructuration interne, menant à des licenciements, mais reste dédié au développement de skate.
skate : Full Circle annonce des licenciements, mais continue le développement du jeu
Alors que la saison 3 est sur le point d'être lancée sur skate., Full Circle opère quelques changements en interne, notamment en licenciant certains employés, mais se montre très optimiste pour l'avenir du jeu.

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Des licenciements chez Full Circle

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En effet, via un récent article, partagé sur le compte Twitter/X du studio, nous apprenons que Full Circle va licencier plusieurs de ses employés afin « de mieux soutenir l'avenir à long terme de skate. et de concentrer l'équipe sur les choses qui comptent le plus pour vous, et de les rendre exceptionnelles ». La déclaration de Full Circle est la suivante : 
Ces changements impliquent des modifications dans la structure de notre équipe, et certains postes sont affectés. Les collaborateurs concernés sont des collègues et amis talentueux qui ont contribué à construire les bases de skate. Leur créativité et leur dévouement sont profondément ancrés dans l'expérience que vivent aujourd'hui les joueurs. Cette décision ne reflète en rien leur impact, et nous nous engageons à les soutenir tout au long de cette transition.
À ce jour, Full Circle n'a pas précisé combien de postes sont affectés par cette restructuration interne. Toutefois, le studio se montre plutôt enthousiaste quant à l'avenir de skate.


Le développement de skate. n'est pas impacté

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Dans ce même communiqué, Full Circle se montre assez rassurant et indique que le développement de skate. va se poursuivre :
Notre travail sur skate. continue. Nous sommes impatients de collaborer avec vous afin d'accélérer le rythme, d'être plus à votre écoute et de vous offrir un service constant à tous. Notre engagement envers skate, et les millions de joueurs qui y croient, reste fort.
Reste à savoir ce que Full Circle nous réserve pour l'avenir sur skate., qui est encore en phase d'accès anticipé. Rappelons, à ce sujet, que le titre, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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