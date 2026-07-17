Pour Electronic Arts, la publicité dans le jeu vidéo devrait être intégrée dès la conception

La question de la publicité intégrée dans les jeux vidéo est un sujet sensible, bien que déjà présente dans le jeu mobile. Mais le vice-président d'Electronic Arts voit dans cette possibilité une belle opportunité à exploiter sur consoles.

En jouant à des jeux mobiles, vous avez déjà dû tomber sur des publicités ciblées, qu'elles vous invitent à dépenser quelques euros dans le titre ou qu'elles vous invitent à découvrir d'autres jeux. La pratique est très répandue dans ce domaine, mais aussi dans celui des jeux free-to-play ou dans l'interface de votre console préférée.

Or, la publicité est un domaine prometteur pour Electronic Arts car potentiellement très rentable. Dans une récente interview avec The Game Business, Alexander Dao (vice-président chargé de la publicité) a fait part de l'un de ses souhaits pour intégrer plus facilement la publicité ciblée dans ses titres : la prendre en compte dès les phases de production.

Faciliter l'intégration dès la conception

Selon lui, la publicité « in-game » devrait être considérée de la même manière que les autres éléments constituant un jeu vidéo. En étant intégrée dès le développement du titre, cela rendrait l'ajout plus naturel et moins agressif pour les joueurs. Il prend notamment l'exemple de skate. comme référence pour appuyer son propos.

Si l'on considère les nouveaux jeux à venir ou les expériences free-to-play sur consoles, ce sont des cas de figure où l'intégration dès la conception d'une stratégie publicitaire et d'une expérience de marque adaptée facilite grandement les choses. Cela rend l'intégration plus naturelle et offre davantage de flexibilité quant aux marques pouvant intervenir ponctuellement.

Une stratégie déjà appliquée dans les jeux de sport d'EA, dont skate.

À l'heure actuelle, il est possible de voir ce type de publicité intégrée dans les jeux sportifs édités par EA. En effet, aux abords des stades, des pistes ou des terrains visibles dans le monde réel, il est fréquent de voir des écrans publicitaires. L'intégration publicitaire s'inspire de cette réalité pour permettre l'ajout et la rotation de publicités pour les joueurs sans que cela ne paraisse forcé.

En parallèle, EA collabore avec l'Interactive Advertising Bureau et Integral Ad Science pour contribuer à normaliser les méthodes de mesure et les modalités d'affichage des publicités. Avec ces actions, Alexander Dao estime que « certaines des initiatives que nous menons ici favoriseront une plus grande cohérence et une meilleure normalisation [à l'échelle du secteur]. » Reste à voir si les joueurs seront réceptifs à tels changements s'ils sont plus fréquents dans le futur…