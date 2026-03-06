skate. annonce sa saison 3 en vidéo et le retour d'un spot familier

Dans quelques jours à peine, les riders de skate. pourront découvrir le contenu de la saison 3. Pour l'occasion, les développeurs ont mis en ligne un trailer riche en tatouages, en nouveaux tricks et en terrains familiers.

Partez à la (re)conquête de l'île de Grom

Des tatouages, des défis techniques et une mise à jour du pass confirmés pour la saison 3 de skate.

Avec les beaux jours qui reviennent, les rois et reines de la glisse vont ressortir leur planche pour rider au soleil dans le monde réel. Mais le printemps est aussi célébré dansavec le lancement prochain de la saison 3 du titre et une promesse : celle de revenir à l'âge d'or du skateboard. Cette troisième saison compte d'ailleurs gâter les joueurs avec une montagne de nouveau contenu présenté en vidéo le 5 mars 2026.Si vous avez joué au didacticiel de la version free-to-play, vous vous souvenez peut-être de l'île de Grom. Pour la saison 3, les développeurs de skate. ont prévu de. En effet, cette zone s'inspirera des jeux Skate 2 et Skate 3 en proposant de toutes nouvelles lignes et une ambiance skate encore plus immersive.Mais l'île de Grom ne sera pas le seul spot où vous pourrez rider et enchaîner les tricks.Une fois ces nouveaux spots apprivoisés, vous pourrez mettre votre rapidité à l'épreuve avec les défis techniques et contre la montre du mode Lignes rapides.Du côté de la personnalisation, la saison 3 de skate. amèneraQue ce soit sur les bras ou les jambes, vous pourrez ajouter ces motifs sur le corps de votre rider et les ajuster à votre guise.Ils pourront être gagnés ou achetés via le skate.Pass, la boutique du jeu et la nouvelle section Tatouages de la boutique. Vous pourrez égalementnotamment des planches, des autocollants, des trucks, des grips ou des accessoires Thrasher, Vans et adidas.Enfin, du côté des tricks, cette saison 3 marqueraainsi qu'un rendu amélioré des tricks Boneless. Pour découvrir toutes ces nouveautés, Full Circle vous donnedans skate.