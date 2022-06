skate : Comment participer à l'alpha (playtest) ?

Comment participer à l'alpha (playtests) de skate. ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis de très nombreuses années maintenant, les joueurs et joueuses, amateurs de sports extrêmes, attendent avec impatience l'arrivée d'un nouvel opus de la licence Skate. En effet, le dernier jeu Skate, Skate 3, date de 2010 et était sorti sur Xbox 360 et PS3. Plus de 12 ans après, la franchise vidéoludique de skateboard revient sur le devant de la scène.En effet, comme vous le savez probablement déjà, le quatrième opus, renommé « skate. », est actuellement en cours de développement. D'ailleurs, desseront bientôt disponibles. Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de. Nous vous indiquons la marche à suivre, dans ce qui suit.Si vous souhaitez avoir la chance de découvrir et parcourir en, sachez qu'il est impératif de s'inscrire au programme Insider .skate et d'avoir plus de 18 ans. Rendez-vous ici , et cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant », qui se trouve au milieu de ladite page. Avant cela, nous vous recommandons de vous connecter à votre compte EA, afin de ne pas perdre de temps. Notez qu'en fonction du moment où vous réalisez cette manipulation, vous pourrez être placé dans une liste d'attente plus ou moins longue.Par ailleurs, sachez que s'inscrire au programme Insider .skate ne vous garantit pas d'être sélectionné pour un accès. En revanche, si vous avez été sélectionné, vous serez très certainement averti par mail.Si vous désirez plus de détails sur le programme Insider skate., vous pouvez vous rendre sur la FAQ du site officiel.Pour le moment, EA n'a pas dévoilé les dates des playtests à venir pour skate. Dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet-là, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.