skate : Un nouveau mode de jeu et les X Games au programme de la saison 4

L'été sera extrême dans skate avec le lancement de la saison 4 dans quelques jours à peine. Riders, préparez-vous à affronter le Stade et des événements saisonniers sous le soleil !

Après une saison 3 placée sous le signe des couleurs funky, de l'île de Grom et des Dark Tricks, skate. se prépare à lancer sa saison 4. Dans un communiqué et une vidéo partagée sur YouTube, le titre de Full Circle annonce la couleur : l'été sera riche en événements inspirés par les vraies compétitions.

Participez à l'Open de San Van, la compétition estivale à ne pas manquer

Déjà proposé par le passé, l'Open de San Van sera l'élément central de cette saison 4. À cette occasion, la ville va devenir le théâtre de nombreuses compétitions et d'événements temporaires dévoilés prochainement.

Dans l'optique de proposer une expérience authentique inspirée par la culture skate et les acteurs majeurs de ce milieu, le titre de Full Circle annonce un partenariat de taille avec les X Games. La compétition de sports extrêmes la plus connue au monde s'offre une étape à San Van.

Pour l'occasion, les Spot Battles X Games arrivent en milieu de saison en proposant des compétitions au tour par tour. Mais de vrais X Games seront organisés à la fin de la saison pour conclure cet été en apothéose.

Un mode de jeu temporaire, le Stade et des tricks améliorés bientôt disponibles dans skate

En plus des événements temporaires, une nouvelle zone sera accessible tout au long de la saison : le Stade. Les membres du skate.Pass Premium bénéficieront d'un accès anticipé à ce nouveau terrain de jeu du 2 juin au 7 juillet. Puis entre le 7 et le 21 juillet, l'ensemble des riders pourra accéder à la zone via le skate.Pass Premium ou grâce à un Pass Journalier.

Enfin, le communiqué de presse publié sur le site de EA Games précise que cette saison marquera également l'arrivée de vrais finger flips, de Codes d'amitié pour retrouver plus facilement vos contacts et d'un nouveau skate.Pass de 110 niveaux.

La saison 4 de skate débutera officiellement le 2 juin prochain et elle sera accessible jusqu'au 25 août 2026, promettant de nombreuses heures de glisse tout au long de l'été. Rappelons pour conclure que skate est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.