skate. donne de ses nouvelles

[...] nous sommes au tout début du développement de skate et nous invitons dans le jeu bien plus tôt que ce qui se fait dans notre secteur. skate. nous passionne énormément. Nous voulons nous assurer que nous créons le meilleur jeu possible. C'est pourquoi nous tenons à ce que vous jouiez et vous nous donniez vos avis suffisamment tôt pour que nous prenions des décisions et appliquions des changements significatifs avant la sortie mondiale de jeu [...]

Skate 3 est sorti il y a maintenant plus de 10 ans. Disponible sur Xbox 360, PS3 et sur Xbox One, le dernier titre de la licence Skate a marqué les joueurs et les joueuses, amateurs de sports extrêmes. Depuis, ces derniers attendent avec impatience le nouvel opus, nommé « skate. ».À ce sujet, une nouvelle vidéo, pleine d'humour, a, récemment, été partagée sur le compte Twitter skate. et sur la chaîne YouTube de la franchise. Cette nouvelle communication visuelle tend à rassurer la communauté et confirme que les développeurs travaillent toujours sur skate. Néanmoins, d'après la FAQ au sujet du programme Insider skate. , disponible sur le site d'EA, le développement n'en est encore qu'à ses débuts :Ainsi, comme vous l'aurez compris, afin d'avoir des feedbacks et être prêt pour le lancement officiel, EA invite les joueurs et les joueuses à s'inscrire pour avoir la chance de participer à Rappelons que, pour le moment, les développeurs et l'éditeur de skate. n'ont pas communiqué quant à une possible date, ou même fenêtre, de sortie pour le soft. Il y a de fortes chances que ce quatrième titre de la licence Skate ne se rendra disponible qu'au cours de l'année 2023. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, nous vous tiendrons informés.