skate : Les X Games arrivent bientôt à San Vansterdam

EA et Full Circle ont, récemment, partagé de plus amples précisions et des dates concernant l'arrivée des X Games sur skate.

À la fin du mois de mai 2026, EA et Full Circle avaient annoncé que la saison 4 de skate. proposerait un événement en lien avec l'une des compétitions les plus emblématiques des sports extrêmes, les X Games. Il y a très peu de temps, le studio de développement a apporté des détails concernant l'arrivée des X Games sur skate., avec des dates précises.

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Bientôt, les X Games seront sur skate.

En effet, comme annoncé par EA et Full Circle, notamment via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et une nouvelle vidéo sur YouTube, skate. accueillera les X Games du 21 juillet au 25 août 2026, et ce, dans le cadre de sa saison 4.

En travaillant en étroite collaboration avec l'équipe des X Games, nous avons cherché à capturer l'énergie et l'intensité du parcours des finales de la X Games League et à les intégrer à San Vansterdam d'une manière qui soit authentique pour les deux mondes. Du tracé à la fluidité de chaque ligne, il s'agissait de traduire une expérience de compétition du monde réel en quelque chose que les gens peuvent explorer et s'approprier. - Deran Chung, Directeur créatif senior chez Full Circle.

Les détails concernant l'événement X Games sur skate.

Ainsi, durant cette période, les joueurs et les joueuses de skate. pourront aller au stade de San Vansterdam, qui a été repensé aux couleurs des X Games. Celui-ci comportera différents terrains de jeu pour les skateurs, notamment un skatepark de rue, un bowl de compétition et une rampe verticale, qui sera accessible librement pendant ces quelques jours. Cette variété de modules permettra à chacun d'effectuer ses meilleurs tricks.

Les X Games ont toujours eu pour vocation d'offrir aux meilleurs skateurs du monde une scène pour repousser les limites du possible. Intégrer cette expérience dans skate. permet à des millions de personnes de s'affronter sur un parcours authentique de la X Games League, de représenter leurs clubs et de vivre l'intensité, la progression et la créativité qui définissent notre sport. C'est un prolongement naturel de ce que nous construisons. - Jeremy Bloom, PDG des X Games.

Ce sera, par ailleurs, l'occasion pour la communauté de découvrir un système de progression, qui propose de nouvelles missions, des défis inspirés des moments d'anthologie de la compétition ainsi que des tâches uniques créées en lien avec des athlètes des X Games. D'ailleurs, certains défis profiteront de la voix de Dashawn Jordan. La boutique de skate. aura également le droit à des éléments cosmétiques officiels de la X Games League, afin que chacun puisse personnaliser son skateur et arborer les couleurs de cette compétition emblématique.

Time to prove you're a legend in the making. @xgames is coming to @skate July 21! 🛹

In 5 days, the stadium enters Open Access with an all new X Games course through August 25. Go X Games mode with new challenges, earn XGL rewards, and try to climb the leaderboard with Spot… pic.twitter.com/OJ0FBADncd — skate. (@skate) July 16, 2026

En guise de conclusion, rappelons que skate. est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre de Full Circle et EA est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.