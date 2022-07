skate. est-il free-to-play ?

Les amateurs et amatrices de sports extrêmes, et plus précisément de skateboard, vont, prochainement, pouvoir s'en donner à cœur joie avec, le prochain opus de la licence vidéoludique éponyme. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses, ayant apprécié les précédents titres, l'attendent avec impatience.Certains d'entre eux se demandent quel est le système économique adopté par EA et Full Circle pour: le titre sera-t-il payant, comme ses aînés, ou sera-t-ilDepuis la fin du mois de juin 2022, la communication autour des'intensifie. En effet, dernièrement, le studio Full Circle et EA ont profité d'une vidéo plein d'humour, afin de confirmer que le développement du titre était toujours d'actualité, tout en annonçant que des phases de playtest sont organisées.Par ailleurs, le 14 juillet dernier, le premier épisode de « The Board Room », une série de vidéos dans laquelle les développeurs apportent des détails quant à skate., a été partagé. Ce fut l'occasion d'apprendre une bonne nouvelle : skate. se rendra disponible sur toutes les plateformes de jeu. De plus,et, ce, dès son lancement officiel.Notons, tout de même, que le jeu comportera des microtransactions. Selon les propos des développeurs,ne sera pas, pour autant, un « Pay to win » et n'aura pas de loot boxes. Les éléments proposés à l'achat seront donc cosmétiques et n'apporteront aucun avantage en jeu.À l'heure où nous écrivons ces lignes, Full Circle et EA n'ont pas indiqué de date de sortie officielle et précise pourBien évidemment, dès de plus amples informations seront disponibles, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.