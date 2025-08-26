skate. révèle sa date de sortie, qui est très proche

Full Circle et EA ont, enfin, dévoilé la date de sortie de skate., qui doit débarquer dans peu de temps.

La date de sortie de skate. annoncée

Des détails sur l'accès anticipé de skate.

Nous n'avons pas de calendrier fixe pour quitter officiellement l'accès anticipé, car le jeu va évoluer, se développer et s'améliorer en fonction des commentaires de la communauté. Nous prévoyons une sortie « complète » environ un an après le début de l'accès anticipé, mais nous n'avons aucune certitude pour le moment.

Cela fait un long moment maintenant que les joueurs et les joueuses fans de la licence Skate attendent l'arrivée d'un nouvel opus. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agira de, qui est développé par Full Circle et édité par EA. Après des années de développement et plusieurs playtests,En effet, comme prévu, Full Circle et EA ont dévoilé, en ce mardi 26 août 2025,. Date à laquellePour l'occasion,, qui permet ainsi aux joueurs et aux joueuses d'avoir un nouvel aperçu deet donc d'avoir une idée de ce qui les attend à San Vansterdam. Rappelons, à ce sujet, que selon les informations précédemment partagées,proposera plus de 100 chansons au lancement, un système de personnalisation assez poussé mais aussi un système de saisons et un Passe (avec une version payante et une autre gratuite).Étant donné quesera lancé en accès anticipé, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer de nouveaux contenus sur le jeu, et ce, assez régulièrement. D'ailleurs, en ce qui concerne sa version 1.0, les développeurs ont prévu de la rendre disponible « environ un an après le début de l'accès anticipé », d'après les détails partagés sur la page Steam du soft :À propos du contenu proposé en version accès anticipé, le studio de développement a indiqué queproposera « des missions, des défis de développement de compétences et des événements saisonniers en direct », en plus d'améliorations diverses en ce qui concerne le système d'impulsion des tricks des précédents opus Skate.Rendez-vous donc le 16 septembre 2025 pour explorer San Vansterdam aux commandes de votre skateboard surÀ cette date, le titre sera disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store), et ce, en free-to-play (gratuit).