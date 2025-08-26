skate. révèle sa date de sortie, qui est très proche

Full Circle et EA ont, enfin, dévoilé la date de sortie de skate., qui doit débarquer dans peu de temps.
Cela fait un long moment maintenant que les joueurs et les joueuses fans de la licence Skate attendent l'arrivée d'un nouvel opus. Comme vous le savez probablement déjà, il s'agira de skate.
, qui est développé par Full Circle et édité par EA. Après des années de développement et plusieurs playtests, skate. possède désormais sa date de sortie
.
La date de sortie de skate. annoncée
En effet, comme prévu, Full Circle et EA ont dévoilé, en ce mardi 26 août 2025, la date de sortie de skate. : le rendez-vous est fixé au 16 septembre 2025
. Date à laquelle ce nouvel opus de la célèbre licence vidéoludique de skateboard se rendra disponible en accès anticipé, sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) ainsi que sur PC
.
Pour l'occasion, les développeurs ont partagé une nouvelle vidéo
, qui permet ainsi aux joueurs et aux joueuses d'avoir un nouvel aperçu de skate.
et donc d'avoir une idée de ce qui les attend à San Vansterdam. Rappelons, à ce sujet, que selon les informations précédemment partagées, skate.
proposera plus de 100 chansons au lancement, un système de personnalisation assez poussé mais aussi un système de saisons et un Passe (avec une version payante et une autre gratuite).
Des détails sur l'accès anticipé de skate.
Étant donné que skate.
sera lancé en accès anticipé, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à voir débarquer de nouveaux contenus sur le jeu, et ce, assez régulièrement. D'ailleurs, en ce qui concerne sa version 1.0, les développeurs ont prévu de la rendre disponible « environ un an après le début de l'accès anticipé
», d'après les détails partagés sur la page Steam du soft :
Nous n'avons pas de calendrier fixe pour quitter officiellement l'accès anticipé, car le jeu va évoluer, se développer et s'améliorer en fonction des commentaires de la communauté. Nous prévoyons une sortie « complète » environ un an après le début de l'accès anticipé, mais nous n'avons aucune certitude pour le moment.
À propos du contenu proposé en version accès anticipé, le studio de développement a indiqué que skate.
proposera « des missions, des défis de développement de compétences et des événements saisonniers en direct
», en plus d'améliorations diverses en ce qui concerne le système d'impulsion des tricks des précédents opus Skate.
Rendez-vous donc le 16 septembre 2025 pour explorer San Vansterdam aux commandes de votre skateboard sur skate.
À cette date, le titre sera disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store), et ce, en free-to-play (gratuit).
commentaire (1)
je pensais pas que ça sortirait si vite c'est trop cool !!!!