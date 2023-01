skate. confirme l'absence de loot boxes et de l'aspect pay-to-win

a reminder of some of the things we shared in episode 1 of The Board Room last year. 👇 https://t.co/lxgQsZ8yVG pic.twitter.com/KcTMI0FxnG — skate. (@skate) January 26, 2023

Développé par Full Circle et édité par Electronic Arts, skate. est le prochain opus de la licence et arrivera en free-to-play , plus tard dans l'année espérons-le. Mais une partie de la communauté s'est inquiétée, en cette fin de mois de janvier, à cause d'une rumeur émanant de Tom Henderson, réputé pour être fiable. Selon lui, lors des récents tests alpha,Pour rassurer tout le monde, et parce que le studio avait déjà indiqué que les loot boxes ne pourraient pas s'acheter avec de l'argent réel,, éloignant l'aspect pay-to-win que certains pouvaient craindre.Selon les retours, il semblerait que deux monnaies seront présentes dans skate., mais celles-ci s'obtiennent, pour le moment, en jouant, afin de débloquer des cosmétiques. Un précédé très récurrent dans les jeux vidéo free-to-play ces dernières années, dans le but de monétiser le titre sans gâcher le gameplay. Nous verrons comment cela évoluera au fil du temps, mais EA ne devrait pas nous proposer un Star Wars: Battlefront II bis, pour notre plus grand plaisir.En plus de ce rappel, renvoyant vers une vidéo plus explicative, le studio précise qu'il est toujours possible de s'inscrire pour les playtests , pour obtenir des retours avant la sortie finale, qui a de grandes chances de se faire en 2023.