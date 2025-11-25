skate : La saison 2, quand débute t-elle ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 novembre 2025 à 14h50
De nombreux joueurs et joueuses se demandent quand la saison 2 sera lancée sur skate. Nous vous partageons sa date de sortie.
skate : La saison 2, quand débute t-elle ?
Comme vous le savez probablement déjà, skate. est sur le point d'accueillir une nouvelle, et plus précisément une deuxième saison. Les joueurs et les joueuses qui apprécient le titre de Full Circle et EA et qui sont impatients de découvrir les nouveautés à venir s'interrogent à ce sujet. En effet, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent quand la saison 2 sera lancée sur skate, et donc quelle est sa date de sortie.

Date de lancement de la saison 2 de skate

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Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la saison 2 sera lancée le 2 décembre 2025 sur skate. Cette date concerne, comme vous vous en doutez, toutes les plateformes de jeu sur lesquelles le titre de Full Circle et EA est disponible (consoles PlayStation, Xbox et PC). Full Circle a partagé cette information dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu. Malheureusement, nous ne possédons pas encore de détails concernant son heure de lancement. Mais nous vous tiendrons informés, auquel cas.
Évidemment, cette nouvelle saison, qui durera plusieurs semaines, apportera son lot de nouveautés ainsi que des améliorations sur skate., qui est actuellement disponible en accès anticipé. D'ailleurs, nous en savons un peu plus à ce propos.

Détails sur le contenu de la saison 2 de skate

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Il y a quelques semaines de cela, les développeurs de chez Full Circle ont dévoilé de premières informations concernant le contenu de la saison 2 de skate. Des détails avaient également été partagés via une première roadmap. Dans tous les cas, cette nouvelle saison devrait, ainsi, introduire plusieurs nouveautés, mais aussi des améliorations et des changements. Voici un récapitulatif de ce que nous savons, à ce jour, à propos de la saison 2 de skate.
  • Modifications de plusieurs aspects du jeu.
    • Des objets premium « plus uniques et précieux ».
    • Plus de San Van Bucks (SVB) dans le Passe. 
    • Le skate.Pass bénéficiera de changements afin « qu'il soit plus facile à terminer » (90 niveaux environ).
  • Nouveau mode de jeu en coop'.
  • Deux événements de saison.
  • Chat vocal de groupe.
  • Améliorations pour la personnalisation des skaters.
  • Nouveaux tricks : « impossibles et handplants étendus ».

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Rendez-vous donc le 2 décembre 2025 pour découvrir la saison 2 de skate., qui est actuellement disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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