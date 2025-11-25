skate : La saison 2, quand débute t-elle ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent quand la saison 2 sera lancée sur skate. Nous vous partageons sa date de sortie.

Date de lancement de la saison 2 de skate

Coming Season 2, impossibles will be possible!

S2 kicks off next week on December 2nd. See yah there! pic.twitter.com/zkQwlqrw2x — skate. (@skate) November 24, 2025

Détails sur le contenu de la saison 2 de skate

Modifications de plusieurs aspects du jeu. Des objets premium « plus uniques et précieux ». Plus de San Van Bucks (SVB) dans le Passe. Le skate.Pass bénéficiera de changements afin « qu'il soit plus facile à terminer » (90 niveaux environ).

Nouveau mode de jeu en coop'.

Deux événements de saison.

Chat vocal de groupe.

Améliorations pour la personnalisation des skaters.

Nouveaux tricks : « impossibles et handplants étendus ».

À lire également skate fait un beau cadeau à ses joueurs et annonce ses changements à venir

Comme vous le savez probablement déjà,est sur le point d'accueillir une nouvelle, et plus précisément une deuxième saison. Les joueurs et les joueuses qui apprécient le titre de Full Circle et EA et qui sont impatients de découvrir les nouveautés à venir s'interrogent à ce sujet. En effet, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandentSi vous vous questionnez à ce sujet, sachez que. Cette date concerne, comme vous vous en doutez, toutes les plateformes de jeu sur lesquelles le titre de Full Circle et EA est disponible (consoles PlayStation, Xbox et PC). Full Circle a partagé cette information dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu. Malheureusement, nous ne possédons pas encore de détails concernant son heure de lancement. Mais nous vous tiendrons informés, auquel cas.Évidemment, cette nouvelle saison, qui durera plusieurs semaines, apportera son lot de nouveautés ainsi que des améliorations sur, qui est actuellement disponible en accès anticipé. D'ailleurs, nous en savons un peu plus à ce propos.Il y a quelques semaines de cela, les développeurs de chez Full Circle ont dévoilé de premières informations concernant le contenu de. Des détails avaient également été partagés via une première roadmap. Dans tous les cas, cette nouvelle saison devrait, ainsi, introduire plusieurs nouveautés, mais aussi des améliorations et des changements. VoiciRendez-vous donc le 2 décembre 2025 pour découvrir, qui est actuellement disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox et PC.