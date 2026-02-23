skate annonce la date de sortie de la saison 3, avec des informations sur son contenu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 février 2026 à 15h18
Full Circle et EA ont, récemment, dévoilé la date de sortie de la saison 3 sur skate. ainsi que des détails sur les nouveautés à venir.
skate annonce la date de sortie de la saison 3, avec des informations sur son contenu
Depuis son lancement en accès anticipé, qui date du mois de septembre 2025, skate. a régulièrement eu le droit à des mises à jour et a déjà accueilli deux saisons. D'ailleurs, les développeurs de chez Full Circle ont révélé quand la saison 3 sera lancée sur skate., tout en apportant des détails au sujet de son contenu.

La saison 3 de skate. arrive vite

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Full Circle et EA ont fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses évoluant sur le titre : la saison 3 sera lancée le 10 mars 2026 sur skate. D'après la roadmap dévoilée, cette nouvelle et troisième saison durera jusqu'au mois de juin. Évidemment, la saison 3 apportera son lot de nouveautés sur ledit jeu de skateboard.

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Skate. dévoile le contenu de la saison 3 

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La saison 3 introduira de nouveaux contenus sur skate., à commencer par une toute nouvelle zone, soit « Isle of Grom ». Les développeurs ont également prévu d'étoffer la liste des tricks, mais aussi celle des vêtements avec des items de marques. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à un tout nouveau mode de jeu, soit « Speedlines ». Mais, sans plus tarder, voici un récapitulatif du contenu de la saison 3 de skate. :
  • Nouvelle zone : Isle of Grom.
  • Nouveaux tricks/figures : Darkslides et Dark Catches.
    • Et mise à jour pour Boneless.
  • Nouveau mode de jeu : Speedlines.
  • Loadouts pour les cosmétiques.
  • Objets de marque dans le skate.Pass.
  • Nouveaux effets pour le mode Replay Editor.
  • Nouveau look pour la boutique.
  • Nouvelles marques partenaires.
  • Nouveaux événements saisonniers.
  • Nouveaux tatouages (certains gratuits, et d'autres payants).

Full Circle travaille déjà sur l'avenir de skate.

Le studio de développement Full Circle porte son regard par-delà la saison 3 de skate. et travaille ainsi sur de plus amples nouveautés, comme un nouveau mode social et d'autres compétitifs. Les développeurs se penchent également sur le système de matchmacking et sur de nouvelles zones. Bien que cela ne soit encore qu'au rang d'idées, Full Circle discute aussi du potentiel ajout de serveurs privés, d'un chat de proximité, de classements et bien d'autres éléments. Nul doute que le studio nous partagera de plus amples informations sur ces différents sujets dans les mois à venir.


Rappelons, en guise de conclusion, que skate. est disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre de Full Circle et EA est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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