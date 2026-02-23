skate annonce la date de sortie de la saison 3, avec des informations sur son contenu

Full Circle et EA ont, récemment, dévoilé la date de sortie de la saison 3 sur skate. ainsi que des détails sur les nouveautés à venir.

La saison 3 de skate. arrive vite

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Skate. dévoile le contenu de la saison 3

Nouvelle zone : Isle of Grom.

Nouveaux tricks/figures : Darkslides et Dark Catches. Et mise à jour pour Boneless.

Nouveau mode de jeu : Speedlines.

Loadouts pour les cosmétiques.

Objets de marque dans le skate.Pass.

Nouveaux effets pour le mode Replay Editor.

Nouveau look pour la boutique.

Nouvelles marques partenaires.

Nouveaux événements saisonniers.

Nouveaux tatouages (certains gratuits, et d'autres payants).

Full Circle travaille déjà sur l'avenir de skate.

Season 3 kicks off March 10, 2026 and we wanted to give you a peek at what you can expect. Check out the latest dev blog to learn more.https://t.co/52dm4ufM8W pic.twitter.com/1ODJHWl6GX — skate. (@skate) February 20, 2026

Depuis son lancement en accès anticipé, qui date du mois de septembre 2025,a régulièrement eu le droit à des mises à jour et a déjà accueilli deux saisons. D'ailleurs, les développeurs de chez Full Circle ont révéléEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Full Circle et EA ont fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses évoluant sur le titre :D'après la roadmap dévoilée, cette nouvelle et troisième saison durera jusqu'au mois de juin. Évidemment, la saison 3 apportera son lot de nouveautés sur ledit jeu de skateboard.. Les développeurs ont également prévu d'. Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à. Mais, sans plus tarder, voici, comme un nouveau mode social et d'autres compétitifs. Les développeurs se penchent également sur le système de matchmacking et sur de nouvelles zones. Bien que cela ne soit encore qu'au rang d'idées, Full Circle discute aussi du potentiel ajout de serveurs privés, d'un chat de proximité, de classements et bien d'autres éléments. Nul doute que le studio nous partagera de plus amples informations sur ces différents sujets dans les mois à venir.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre de Full Circle et EA est free-to-play, soit gratuit.