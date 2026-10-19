Le président de Konami (Silent Hill: Townfall) partage son avis sur la place de l'IA dans le jeu vidéo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 octobre 2026 à 15h50
Profitant de la publication d'un rapport financier, Hideki Hayakawa (président de Konami) a partagé son point de vue sur le rôle de l'IA dans la création de jeux vidéo.
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Le président de Konami (Silent Hill: Townfall) partage son avis sur la place de l'IA dans le jeu vidéo

Silent Hill: Townfall va célébrer son premier mois dans quelques jours à peine. Mais du côté de Konami, l'heure était à la rétrospective des mois écoulés avec la présentation de leur dernier bilan financier, il y a quelques jours. Toutefois, un détail étonnant figure dans les pages de ce document officiel. Repéré par Dengeki et traduit par Automaton, ce détail concerne la position actuelle de Konami concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle

Un sujet sensible mais qui ne semble pas inquiéter Konami

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L'évocation de l'intelligence artificielle reste un sujet délicat, que ce soit dans le développement du code, le doublage des personnages ou encore la création d'éléments majeurs comme les décors. D'ailleurs, à l'heure actuelle, beaucoup d'acteurs du secteur se demandent si des limites seront fixées avec cette technologie. Toutefois, chez Konami, le discours prend une tournure inattendue. 

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La traduction du document laisse entendre que pour le directeur de Konami, l'IA n'apporterait probablement « aucun changement significatif » au marché du jeu vidéo. Il ajoute également que cette technologie abaissera certaines barrières pour celles et ceux qui souhaitent développer des jeux. Mais ce dernier déclare également que la création va continuer de jouer un rôle clé dans les productions de demain et qu'elle serait plus déterminante que les facilités amenées par l'IA.

Même si l'utilisation de l'IA permet d'améliorer l'efficacité de la production, je reste convaincu que les facteurs les plus déterminants dans la création de jeux vidéo divertissants et innovants demeurent les individus et les créateurs eux-mêmes.

Konami apporte son soutien à celles et ceux qui veulent maîtriser ces nouvelles technologies

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S'il pense que l'IA ne peut pas remplacer la créativité, Hideki Hayakawa ne semble pas être opposé à cette technologie. Il conclut d'ailleurs ce segment en déclarant que « Konami apporte un soutien systématique permettant aux créateurs de maîtriser ces nouvelles technologies, d'en évaluer correctement les risques et de les appliquer en toute sécurité au développement de leurs jeux. »

Que pensez-vous des déclarations du directeur de Konami ? Faut-il encourager la création à l'aide de l'intelligence artificielle ou l'exclure totalement du monde du jeu vidéo ? Partagez votre avis sur ce sujet dans les commentaires juste en dessous.

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