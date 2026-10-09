Une nouvelle vague de jeux Silent Hill est déjà en préparation

La renaissance de la franchise horrifique de Konami ne fait que commencer. Après le succès retentissant de sa première vague de jeux, comprenant remake et nouvelles productions, le producteur de la série confirme que de multiples nouveaux projets sont actuellement à l'étude pour façonner l'avenir de la licence.

Après de longues années de pause, la licence Silent Hill est revenue sur le devant de la scène vidéoludique avec trois projets aussi différents les uns que les autres. D'abord avec le remake du 2, ensuite avec Silent Hill f, puis très récemment avec Silent Hill: Townfall, qui ont tous rencontré le succès à leur échelle. Toujours est-il que cela motive Konami à voir plus loin et à faire fructifier sa franchise horrifique, avec de nouveaux projets.

Vers une deuxième et troisième vague de jeux

Face à cet engouement et à ces succès critiques indéniables, l'éditeur japonais ne compte absolument pas s'arrêter en si bon chemin. Lors d'une entrevue accordée au célèbre magazine japonais Famitsu, et relayée par Game Observer, le producteur de la série Motoi Okamoto a pris la parole pour évoquer la suite des événements. L'homme fort de la franchise a d'abord tenu à exprimer son immense soulagement de voir les trois premiers titres lancés avec succès et salués de manière unanime par la critique.











Cependant, il a rapidement précisé que ses équipes regardent déjà vers l'horizon. L'objectif est de capitaliser sur ce renouveau pour étendre davantage l'univers horrifique et proposer de nouvelles expériences troublantes.

Nous devons envisager les deuxième et troisième vagues.

Motoi Okamoto a souligné que son attention principale s'est désormais totalement déplacée vers la réflexion autour de l'avenir global de la franchise. Bien qu'il n'ait pas souhaité révéler de détails précis sur la nature exacte de ces futurs titres, le producteur a confirmé de manière explicite que les équipes de développement étudient actuellement un certain nombre de projets distincts.

Quel avenir pour la brume de Konami ?

Cette déclaration ouvre la porte à de très nombreuses spéculations de la part de la communauté. S'agira-t-il de nouveaux remakes de titres classiques très appréciés, ou bien d'expériences totalement inédites confiées à des studios indépendants talentueux ? La volonté d'explorer une deuxième et une troisième vague démontre en tout cas une stratégie ambitieuse sur le long terme de la part de l'éditeur japonais.

Les amoureux de la franchise, tout comme les nouveaux venus attirés par les récentes sorties, peuvent donc s'attendre à recevoir de nouvelles annonces dans un avenir proche. La brume épaisse de la ville maudite n'est décidément pas près de se dissiper.

Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall, dernier épisode en date, est sorti le 24 septembre 2026, est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :