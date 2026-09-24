Silent Hill: Townfall : Comment débloquer la grille du jardin communautaire

Accédez à la maison de M. Stewart et au centre médical St. Amelia. Ce guide vous explique comment résoudre l'énigme du cadenas de la cabane de Jane pour récupérer la clé du jardin communautaire dans Silent Hill: Townfall.

Au début de la mission où l'on incarne Zoe, une infirmière dans Silent Hill: Townfall, elle doit effectuer ses visites à domicile et se rendre chez M. Stewart. Le seul moyen d'atteindre sa maison et de poursuivre vers le centre médical St. Amelia est de traverser le jardin communautaire. Cependant, la grille d'accès est verrouillée, vous obligeant à trouver la clé dans la cabane de jardin de Jane pour progresser.

Où trouver la cabane de Jane et la clé des jardins ?

À l'intérieur des jardins communautaires, sur le côté gauche du chemin, se dresse une cabane nommée « Jane's Garden ». La clé permettant d'ouvrir la grille principale du jardin se trouve sur une étagère à l'intérieur de cette cabane. Problème : la porte de la cabane est elle-même verrouillée par un cadenas à code à quatre chiffres.

Comment trouver le code du cadenas de la cabane de Jane ?

Les jardins communautaires sont divisés en petites parcelles de plantation, chacune identifiée par une plaque comportant un nom, une année et diverses distinctions. La solution repose sur l'identité de Jane elle-même :

Cherchez la plaque de Jane : Inspectez les parcelles de jardinage. La plaque de Jane Chalmers se trouve sur la parcelle située en face de sa propre cabane, près de la table pour oiseaux.

Inspectez les parcelles de jardinage. La plaque de Jane Chalmers se trouve sur la parcelle située en face de sa propre cabane, près de la table pour oiseaux. La plaque indique que Jane Chalmers a remporté le « Community Spirit Award » en 1993 . Ce chiffre est d'ailleurs noté en rouge.

. Ce chiffre est d'ailleurs noté en rouge. Le code à quatre chiffres pour ouvrir la porte de la cabane est donc 1993.











Accéder à la maison de M. Stewart et au centre médical

Entrez le code 1993 sur le cadenas pour ouvrir la cabane de Jane. À l'intérieur, vous ramasserez trois objets, dont les clés du jardon pour poursuivre votre mission. Faites bien le tour du cabanon pour ne pas louper l'alcool, à combiner pour créer un bandage stérile, mais aussi un document, obligatoire pour finir Silent Hill: Townfall à 100 %.

Ensuite, vous allez pouvoir vous frayer un chemin vers le centre médical St. Amelia et la maison de M. Stewart. Une fois sur place, M. Stewart ne répondant pas à la sonnette d'entrée, il vous sera demandé de faire pour tour pour continuer l'aventure.