Silent Hill: Townfall : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 septembre 2026 à 16h40
Silent Hill: Townfall dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le 100 % ou Platine du titre. Nous vous dévoilons la liste complète.
Silent Hill: Townfall : La liste complète des trophées et des succès

Disponible sur diverses plateformes, Silent Hill: Townfall possède, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le 100 % ou Platine du jeu de Screen Burn doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Dès lors, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall.

La liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall

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Afin de décrocher le 100 % ou Platine de Silent Hill: Townfall, qui est nommé « Ce qui est juste », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'aventure principale, lancer une nouvelle partie en New Game +, mais aussi faire toutes les fins proposées. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler) :

Trophée Action
Bienvenue à St. Amelia Quittez l'autre monde et retournez sur la grand-place
Démission Au dispensaire du littoral, montrez à Zoe que vous comprenez
Nuit blanche Présentez-vous au Dr Glenn, au centre médical
Le patient Occupez-vous du patient
Tous pour un Acceptez la transfusion au centre médical alternatif
Les clés du château Déverrouillez l'accès à la tour CEG
En quête de soi Retournez au bureau au 10ème étage
Inéluctable Épuisez toutes les options dans le site alternatif
L'effaceur Venez à bout du Poids
Cauchemar familier Terminez le jeu en Nouvelle partie + (n'importe quelle difficulté)
Pour St. Amelia Obtenez la fin « Justice »
Pour toujours Obtenez la fin « À jamais »
De pire en pire Obtenez la fin « Abandon »
Instinct animal Obtenez la fin « Chien »
Quatrième dimension Obtenez la fin « SF »
Visite éclair Terminez le jeu en moins de 4 heures
Appels compulsifs Appelez tous les numéros trouvés à St. Amelia
Archiviste Récupérez 50 % des documents du jeu
Fouille méthodique Récupérez tous les documents
Souvenirs flous Récupérez toutes les cartes postales étranges
Réception parfaite Captez tous les signaux sur le CRTV
Arme futuriste Récupérez le Pistol-3000
Hachement bien Récupérez la hache
Bricolage Créez 20 objets en en combinant d'autres
Violence créative En une partie, tuez avec : planche, tuyau, pistolet, fusil de chasse, pistolet de détresse, bouteille et brique
Brique-à-brac Frappez un ennemi à la tête avec une brique à plus de 15 mètres
Imprécision mortelle Réussissez un tir à la tête avec le pistolet de détresse à plus de 10 mètres
Deuil éternel Faire taire 30 Veuves
Pull ! Lancez une bouteille en l'air et tirez dessus avec le pistolet
Cache-cache Attendez 60 secondes dans une cachette
Ondes captivantes Détournez l'attention de 10 ennemis à l'aide d'une radio de l'environnement
Mise en bouteille Détournez l'attention de 20 ennemis à l'aide d'une bouteille
Alarme utile Détournez l'attention d'un ennemi en déclenchant l'arme d'une voiture
Appel rejeté Après avoir rencontré Richard, n'utilisez pas de téléphone pour sauvegarder la partie
Ressources précieuses Déverrouillez tous les conteneurs de ressources
Soins réservés Lors des missions « Visites » et « Le patient », n'utilisez pas d'objets de soins

Si vous vous demandez où trouver les collectibles de Silent Hill: Townfall, sachez que cette carte interactive vous dévoile leur emplacement.

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Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall, qui est sorti le 24 septembre 2026, est disponible sur PC ainsi que sur PS5.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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