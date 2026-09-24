Silent Hill: Townfall : La liste complète des trophées et des succès

Silent Hill: Townfall dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le 100 % ou Platine du titre. Nous vous dévoilons la liste complète.

Disponible sur diverses plateformes, Silent Hill: Townfall possède, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le 100 % ou Platine du jeu de Screen Burn doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Dès lors, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall.

La liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall

Afin de décrocher le 100 % ou Platine de Silent Hill: Townfall, qui est nommé « Ce qui est juste », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'aventure principale, lancer une nouvelle partie en New Game +, mais aussi faire toutes les fins proposées. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler) :

Trophée Action Bienvenue à St. Amelia Quittez l'autre monde et retournez sur la grand-place Démission Au dispensaire du littoral, montrez à Zoe que vous comprenez Nuit blanche Présentez-vous au Dr Glenn, au centre médical Le patient Occupez-vous du patient Tous pour un Acceptez la transfusion au centre médical alternatif Les clés du château Déverrouillez l'accès à la tour CEG En quête de soi Retournez au bureau au 10ème étage Inéluctable Épuisez toutes les options dans le site alternatif L'effaceur Venez à bout du Poids Cauchemar familier Terminez le jeu en Nouvelle partie + (n'importe quelle difficulté) Pour St. Amelia Obtenez la fin « Justice » Pour toujours Obtenez la fin « À jamais » De pire en pire Obtenez la fin « Abandon » Instinct animal Obtenez la fin « Chien » Quatrième dimension Obtenez la fin « SF » Visite éclair Terminez le jeu en moins de 4 heures Appels compulsifs Appelez tous les numéros trouvés à St. Amelia Archiviste Récupérez 50 % des documents du jeu Fouille méthodique Récupérez tous les documents Souvenirs flous Récupérez toutes les cartes postales étranges Réception parfaite Captez tous les signaux sur le CRTV Arme futuriste Récupérez le Pistol-3000 Hachement bien Récupérez la hache Bricolage Créez 20 objets en en combinant d'autres Violence créative En une partie, tuez avec : planche, tuyau, pistolet, fusil de chasse, pistolet de détresse, bouteille et brique Brique-à-brac Frappez un ennemi à la tête avec une brique à plus de 15 mètres Imprécision mortelle Réussissez un tir à la tête avec le pistolet de détresse à plus de 10 mètres Deuil éternel Faire taire 30 Veuves Pull ! Lancez une bouteille en l'air et tirez dessus avec le pistolet Cache-cache Attendez 60 secondes dans une cachette Ondes captivantes Détournez l'attention de 10 ennemis à l'aide d'une radio de l'environnement Mise en bouteille Détournez l'attention de 20 ennemis à l'aide d'une bouteille Alarme utile Détournez l'attention d'un ennemi en déclenchant l'arme d'une voiture Appel rejeté Après avoir rencontré Richard, n'utilisez pas de téléphone pour sauvegarder la partie Ressources précieuses Déverrouillez tous les conteneurs de ressources Soins réservés Lors des missions « Visites » et « Le patient », n'utilisez pas d'objets de soins

Si vous vous demandez où trouver les collectibles de Silent Hill: Townfall, sachez que cette carte interactive vous dévoile leur emplacement.

Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall, qui est sorti le 24 septembre 2026, est disponible sur PC ainsi que sur PS5.