Silent Hill: Townfall : La liste complète des trophées et des succès
le 24 septembre 2026 à 16h40
Disponible sur diverses plateformes, Silent Hill: Townfall possède, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le 100 % ou Platine du jeu de Screen Burn doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Dès lors, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall.
La liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall
Afin de décrocher le 100 % ou Platine de Silent Hill: Townfall, qui est nommé « Ce qui est juste », les joueurs et les joueuses doivent terminer l'aventure principale, lancer une nouvelle partie en New Game +, mais aussi faire toutes les fins proposées. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Silent Hill: Townfall (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler) :
|Trophée
|Action
|Bienvenue à St. Amelia
|Quittez l'autre monde et retournez sur la grand-place
|Démission
|Au dispensaire du littoral, montrez à Zoe que vous comprenez
|Nuit blanche
|Présentez-vous au Dr Glenn, au centre médical
|Le patient
|Occupez-vous du patient
|Tous pour un
|Acceptez la transfusion au centre médical alternatif
|Les clés du château
|Déverrouillez l'accès à la tour CEG
|En quête de soi
|Retournez au bureau au 10ème étage
|Inéluctable
|Épuisez toutes les options dans le site alternatif
|L'effaceur
|Venez à bout du Poids
|Cauchemar familier
|Terminez le jeu en Nouvelle partie + (n'importe quelle difficulté)
|Pour St. Amelia
|Obtenez la fin « Justice »
|Pour toujours
|Obtenez la fin « À jamais »
|De pire en pire
|Obtenez la fin « Abandon »
|Instinct animal
|Obtenez la fin « Chien »
|Quatrième dimension
|Obtenez la fin « SF »
|Visite éclair
|Terminez le jeu en moins de 4 heures
|Appels compulsifs
|Appelez tous les numéros trouvés à St. Amelia
|Archiviste
|Récupérez 50 % des documents du jeu
|Fouille méthodique
|Récupérez tous les documents
|Souvenirs flous
|Récupérez toutes les cartes postales étranges
|Réception parfaite
|Captez tous les signaux sur le CRTV
|Arme futuriste
|Récupérez le Pistol-3000
|Hachement bien
|Récupérez la hache
|Bricolage
|Créez 20 objets en en combinant d'autres
|Violence créative
|En une partie, tuez avec : planche, tuyau, pistolet, fusil de chasse, pistolet de détresse, bouteille et brique
|Brique-à-brac
|Frappez un ennemi à la tête avec une brique à plus de 15 mètres
|Imprécision mortelle
|Réussissez un tir à la tête avec le pistolet de détresse à plus de 10 mètres
|Deuil éternel
|Faire taire 30 Veuves
|Pull !
|Lancez une bouteille en l'air et tirez dessus avec le pistolet
|Cache-cache
|Attendez 60 secondes dans une cachette
|Ondes captivantes
|Détournez l'attention de 10 ennemis à l'aide d'une radio de l'environnement
|Mise en bouteille
|Détournez l'attention de 20 ennemis à l'aide d'une bouteille
|Alarme utile
|Détournez l'attention d'un ennemi en déclenchant l'arme d'une voiture
|Appel rejeté
|Après avoir rencontré Richard, n'utilisez pas de téléphone pour sauvegarder la partie
|Ressources précieuses
|Déverrouillez tous les conteneurs de ressources
|Soins réservés
|Lors des missions « Visites » et « Le patient », n'utilisez pas d'objets de soins
Si vous vous demandez où trouver les collectibles de Silent Hill: Townfall, sachez que cette carte interactive vous dévoile leur emplacement.
À lire également
Silent Hill: Townfall : Carte (map) interactive de St. Amelia
Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall, qui est sorti le 24 septembre 2026, est disponible sur PC ainsi que sur PS5.
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