Silent Hill Townfall : Comment résoudre l'énigme des 3 balances ?

Découvrez la solution complète pour résoudre le casse-tête des trois balances dans le bureau du Dr Ellis. Ce guide vous détaille l'emplacement des trois objets requis, la marche à suivre pour les récupérer et la combinaison exacte à placer sur les balances.

L'énigme des trois balances est l'un des premiers défis majeurs de Silent Hill: Townfall, avec celui de la pharmacie. Située dans le bureau du Dr Z Ellis au sein du dispensaire (la même pièce où s'obtient le code de la porte de réception), cette mécanique demande de placer trois objets précis dans trois balances distinctes. Une note située à gauche de l'installation fournit des indices sur l'ordre des éléments à disposer, mais demande au préalable d'explorer deux autres lieux clés de la carte.

Où trouver les trois objets pour les balances ?

Au moment de découvrir le casse-tête, vous ne possédez qu'un seul des trois éléments requis, la carte d'identification de Zoe, obtenue précédemment après avoir résolu l'énigme de la boîte d'organe. Pour dénicher les deux autres objets, vous devez interagir avec les équipements du bureau :

La pharmacie : Consultez l'ordinateur dans le bureau puis le répondeur de la réception (accessible après avoir ouvert la porte verrouillée) pour afficher la pharmacie sur votre carte. Sur place, utilisez le scalpel pour entrer, puis résolvez l'énigme du code du casier à l'aide des affiches et du CRTV. Vous y récupérerez un message au sujet d'une erreur de dosage.

Consultez l'ordinateur dans le bureau puis le répondeur de la réception (accessible après avoir ouvert la porte verrouillée) pour afficher la pharmacie sur votre carte. Sur place, utilisez le scalpel pour entrer, puis résolvez l'énigme du code du casier à l'aide des affiches et du CRTV. Vous y récupérerez un message au sujet d'une erreur de dosage. L'appartement de Jess : En lisant le courriel « Où es-tu ? » sur le même ordinateur, le logement de Jess apparaît sur votre carte. Utilisez votre scalpel pour ouvrir la grille du parc St Amelia, puis suivez les étapes, qui vous mèneront jusqu'au numéro 16 pour récupérer la clé de la porte arrière sur la table à l'étage. Mais aussi, un peu plus tard, de récupérer le stéthoscope cassé.

Résolution et combinaison de l'énigme des balances

Une fois les trois objets rassemblés dans votre inventaire, retournez dans le bureau du Dr Ellis. La note posée à côté des balances comporte trois phrases soulignées qui dictent l'emplacement exact de chaque élément, de la gauche vers la droite :

Balance de gauche : Placer le stéthoscope cassé (associé à la phrase « Je n'étais pas assez à l'écoute », en lien avec l'ouïe).

Placer le (associé à la phrase « Je n'étais pas assez à l'écoute », en lien avec l'ouïe). Balance du milieu : Placer le sachet de médicaments (associée à la phrase « Je faisais des erreurs et je ne parvenais pas à me concentrer sur mes tâches », en lien avec l'erreur médicale).

Placer le sachet de médicaments (associée à la phrase « Je faisais des erreurs et je ne parvenais pas à me concentrer sur mes tâches », en lien avec l'erreur médicale). Balance de droite : Placer le badge de Zoe (associé à la phrase « Je ne suis plus à la hauteur pour ce poste », en lien avec son poste à la clinique).

Dès que les trois objets sont déposés sur leurs balances respectives dans cet ordre précis, une cinématique se déclenche automatiquement et lance la mission suivante.