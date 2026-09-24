Certains joueurs et joueuses se demandent si le mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus est disponible sur Silent Hill: Townfall. Nous vous partageons la réponse.

Disponible depuis la fin du mois de septembre 2026 sur PS5 et PC, Silent Hill: Townfall a rassemblé de nombreux joueurs, fans ou non de la franchise. Bien évidemment, certains d'entre eux ont diverses questions à propos de cet opus Silent Hill, développé par Screen Burn Interactive. Dès lors, plusieurs personnes au sein de la communauté se demandent si Silent Hill: Townfall dispose du mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus. Une interrogation qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

Silent Hill: Townfall possède t-il le mode New Game Plus ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette question est positive : Silent Hill: Townfall dispose bel et bien du mode New Game Plus/Nouvelle Partie Plus. La présence de cette fonctionnalité, qui est généralement très appréciée, devrait ravir la communauté.

De ce fait, après avoir terminé une première fois le jeu, les joueurs et les joueuses débloqueront le mode New Game Plus de Silent Hill: Townfall et auront ainsi la possibilité de relancer une partie en NG+. Cela est plutôt intéressant, notamment afin de débloquer les deux fins secrètes de cet opus. Pour autant, il faut savoir que les puzzles/énigmes ne changent pas en Nouvelle Partie +. De plus, il convient de noter que très peu d'éléments préalablement obtenus sont conservés en cas de partie en NG+ sur Silent Hill: Townfall : seules les cartes postales étranges déjà trouvées sont gardées. Cela signifie que vous perdez les documents, les objets clés, les équipements ou encore les armes débloqués dans votre première partie.











Par ailleurs, si vous vous questionnez au sujet des collectibles de Silent Hill: Townfall, sachez que vous pouvez découvrir leur emplacement grâce à cette carte interactive.

Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall, qui est sorti le 24 septembre 2026, est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :