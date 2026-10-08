Silent Hill: Townfall : MàJ 1.4.0 du 8 octobre, le patch notes

Konami vient de publier une petite mise à jour pour Silent Hill: Townfall, dans le but de corriger quelques soucis, tout en apportant quelques améliorations.

Disponible depuis deux semaines, Silent Hill: Townfall accueille ce 8 octobre une petite mise à jour, permettant de corriger certains problèmes, tout en améliorant certains points, après le retour des joueurs. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.4.0, traduit en français, ci-dessous. Elle est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

Patch 1.4.0 de Silent Hill: Townfall Modifications du système Améliorations du gameplay et de l'IA pour Le Poids Les attaques de saisie infligent désormais d'importants dégâts au lieu de causer une mort instantanée dans les modes de difficulté Histoire et Normal.

Les comportements de recherche ont été améliorés pour empêcher Le Poids de camper devant l'objectif du joueur pendant de longues périodes.

Les comportements de recherche ont été améliorés pour empêcher Le Poids de fouiller à plusieurs reprises le même endroit et d'y rester pendant de longues périodes.

Les comportements de chasse ont été améliorés pour empêcher Le Poids de traquer le joueur de manière trop agressive. Améliorations du gameplay et de l'IA pour les ennemis La sensibilité des ennemis au bruit des armes à feu a été réduite.

La sensibilité des ennemis au bruit du joueur lorsqu'il court a été réduite.

La sensibilité des ennemis au bruit du joueur lorsqu'il entre dans une cachette a été réduite.

La fréquence des contre-attaques ennemies après des attaques réussies du joueur pendant le combat au corps à corps a été réduite.

À l'exception de Le Poids, les tentatives d'agrippement de la part des ennemis pendant que le joueur bloque activement avec une arme au corps à corps ont été supprimées.

Les joueurs disposent désormais de plus de temps pour réagir face aux ennemis après s'être libérés d'une emprise. Améliorations de la conception des informations de casse-tête Un manuel à collectionner pour la console de contrôle des systèmes à distance pouvant être consulté pour une référence rapide lors de l'utilisation de la console a été ajouté.

La disposition des tuyaux pour le casse-tête de la ligne auxiliaire a été mise à jour pour améliorer la clarté. Corrections de bugs Correction d'un problème bloquant la progression dans la Partie 5 où du verre pouvait empêcher le joueur d'entrer dans la Tour CEG.

Correction d'un problème dans la Partie 5 où les noms des diapositives du projecteur pouvaient afficher de manière incorrecte le même nom.

Correction de plusieurs zones où le joueur pouvait sortir des limites de la carte et casser la séquence du jeu.

Correction d'un problème où l'option Format cinéma n'était pas visible lors du jeu sur un écran ultra-large.

Ajout d'attributions de touches manquantes pour les claviers AZERTY.

Amélioration de la régularité des images et réduction supplémentaire des cas de saccades de chargement.

Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall, qui est sorti le 24 septembre 2026, est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :