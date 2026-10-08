Silent Hill: Townfall : MàJ 1.4.0 du 8 octobre, le patch notes
Publié par Corentin Rimbert
le 08 octobre 2026 à 10h54
le 08 octobre 2026 à 10h54
Konami vient de publier une petite mise à jour pour Silent Hill: Townfall, dans le but de corriger quelques soucis, tout en apportant quelques améliorations.
Disponible depuis deux semaines, Silent Hill: Townfall accueille ce 8 octobre une petite mise à jour, permettant de corriger certains problèmes, tout en améliorant certains points, après le retour des joueurs. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.4.0, traduit en français, ci-dessous. Elle est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Patch 1.4.0 de Silent Hill: Townfall
Modifications du système
Améliorations du gameplay et de l'IA pour Le Poids
- Les attaques de saisie infligent désormais d'importants dégâts au lieu de causer une mort instantanée dans les modes de difficulté Histoire et Normal.
- Les comportements de recherche ont été améliorés pour empêcher Le Poids de camper devant l'objectif du joueur pendant de longues périodes.
- Les comportements de recherche ont été améliorés pour empêcher Le Poids de fouiller à plusieurs reprises le même endroit et d'y rester pendant de longues périodes.
- Les comportements de chasse ont été améliorés pour empêcher Le Poids de traquer le joueur de manière trop agressive.
Améliorations du gameplay et de l'IA pour les ennemis
- La sensibilité des ennemis au bruit des armes à feu a été réduite.
- La sensibilité des ennemis au bruit du joueur lorsqu'il court a été réduite.
- La sensibilité des ennemis au bruit du joueur lorsqu'il entre dans une cachette a été réduite.
- La fréquence des contre-attaques ennemies après des attaques réussies du joueur pendant le combat au corps à corps a été réduite.
- À l'exception de Le Poids, les tentatives d'agrippement de la part des ennemis pendant que le joueur bloque activement avec une arme au corps à corps ont été supprimées.
- Les joueurs disposent désormais de plus de temps pour réagir face aux ennemis après s'être libérés d'une emprise.
Améliorations de la conception des informations de casse-tête
- Un manuel à collectionner pour la console de contrôle des systèmes à distance pouvant être consulté pour une référence rapide lors de l'utilisation de la console a été ajouté.
- La disposition des tuyaux pour le casse-tête de la ligne auxiliaire a été mise à jour pour améliorer la clarté.
Corrections de bugs
- Correction d'un problème bloquant la progression dans la Partie 5 où du verre pouvait empêcher le joueur d'entrer dans la Tour CEG.
- Correction d'un problème dans la Partie 5 où les noms des diapositives du projecteur pouvaient afficher de manière incorrecte le même nom.
- Correction de plusieurs zones où le joueur pouvait sortir des limites de la carte et casser la séquence du jeu.
- Correction d'un problème où l'option Format cinéma n'était pas visible lors du jeu sur un écran ultra-large.
- Ajout d'attributions de touches manquantes pour les claviers AZERTY.
- Amélioration de la régularité des images et réduction supplémentaire des cas de saccades de chargement.
Pour conclure, rappelons que Silent Hill: Townfall, qui est sorti le 24 septembre 2026, est disponible sur PC ainsi que sur PS5. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 33,89 € au lieu de 50 €, soit 32 % de réduction.
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