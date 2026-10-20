Bloober Team (Silent Hill 2) veut proposer des jeux physiques « aussi longtemps que possible »

Le PDG du studio Bloober Team s'est, récemment, exprimé à propos des jeux proposés en version physique et sur leur production.

Depuis que Sony a annoncé vouloir mettre fin à la production de jeux PlayStation en physique, de nombreux studios de développement et éditeurs ont pris la parole pour donner leur avis sur le sujet. D'ailleurs, il y a peu de temps, le PDG de Bloober Team (Silent Hill 2 Remake) a partagé son point de vue et défend les jeux physiques.

Les jeux physiques sont importants pour le PDG de Bloober Team

C'est au micro des journalistes de GamesRadar que le PDG du studio Bloober Team, Piotr Babieno, a évoqué le format physique des jeux, dont l'avenir est plus que menacé. Selon ce dernier, proposer des titres en physique est important car cela permet un « lien émotionnel » entre le joueur et le studio :

Collectionner des jeux a également [créé] un lien émotionnel entre le jeu et moi, entre le studio qui l'a produit et moi. Cette petite touche émotionnelle est si importante que, je pense que d'une certaine manière, nous perdrions l'occasion de nous rapprocher de nos fans [sans elle].

En raison de son attachement à ce format spécifique, le PDG de Bloober Team a expliqué vouloir produire des jeux en physique « aussi longtemps que possible » : « Ainsi, si nous sommes en mesure de produire une version [physique] de nos jeux destinée à la vente au détail, nous aimerions continuer à le faire aussi longtemps que possible ».

"The physical element of gaming will always be there": Bloober Team CEO wants physical games "for as long as possible" https://t.co/i05hOhHJhn — GamesRadar+ (@GamesRadar) October 18, 2026

Un point de vue partagé par Tymon Smektala sur les jeux physiques

Dans cette même interview, Tymon Smektala, qui est le nouveau directeur général de Broken Mirror Games et fut le directeur de la franchise Dying Light, a partagé l'opinion de Piotr Babieno. Tymon Smektala a, d'ailleurs, mis l'accent sur l'aspect collection permis grâce aux jeux en physique :

Piotr et moi, on vient d'une époque où être un joueur, ça voulait dire être collectionneur. Par exemple, si je pouvais rendre mon écran plus net, vous verriez plein d'objets derrière moi, et j'ai encore beaucoup d'autres qui ne sont pas dans le champ de la caméra. Voilà ce que représente le jeu vidéo pour nous. C'est le jeu vidéo que je connais, et c'est celui auquel je m'attends. Et tant que cela sera possible, et tant que les grands décideurs nous permettront de continuer ainsi, alors bien sûr, je serai partant.

Comme dit précédemment, il ne s'agit pas des seuls développeurs et éditeurs à avoir donné leur avis sur la fin des jeux en physique. Afin de rassurer la communauté, Nintendo a, d'ailleurs, déclaré ne pas avoir prévu d'abandonner ce format.