PS Store : De nombreux jeux d'horreur à prix réduit grâce à la promotion Halloween

Le PlayStation Store s'est offert une nouvelle promotion en lien avec Halloween, qui propose des réductions intéressantes sur une multitude de jeux d'horreur.

En plus de la planète des offres, le PlayStation Store s'est doté d'une autre catégorie promotionnelle, c'est-à-dire la promotion Halloween. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA et des titres indépendants faisant frissonner de peur, afin que la communauté puisse étoffer sa bibliothèque vidéoludique à moindre coût tout en célébrant Halloween. Soulignons, à ce sujet, que la promotion Halloween du PS Store prend fin le 5 novembre 2026.

La promotion Halloween du PS Store (jusque début novembre 2026)

Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Halloween du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console PS4 ou bien PS5.