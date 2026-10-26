PS Store : De nombreux jeux d'horreur à prix réduit grâce à la promotion Halloween

En plus de la planète des offres, le PlayStation Store s'est doté d'une autre catégorie promotionnelle, c'est-à-dire la promotion Halloween. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA et des titres indépendants faisant frissonner de peur, afin que la communauté puisse étoffer sa bibliothèque vidéoludique à moindre coût tout en célébrant Halloween. Soulignons, à ce sujet, que la promotion Halloween du PS Store prend fin le 5 novembre 2026.
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Le PlayStation Store s'est doté, il y a peu de temps, de la promotion La planète des offres, qui propose de belles réductions sur de nombreux titres.
La promotion Halloween du PS Store (jusque début novembre 2026)
Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Halloween du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console PS4 ou bien PS5.
- No More Room in Hell 2 (PS5) → 23,19 € au lieu de 28,99 €.
- Directive 8020 (PS5) → 33,49 € au lieu de 49,99 €.
- Resident Evil 3 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
- Devil May Cry 5 Special Edition (PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- Fallout 4: Game of the Year Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (PS4) → 12,49 € au lieu de 49,99 €.
- The Sinking City Remastered (PS5) → 7,49 € au lieu de 49,99 €.
- World War Z: Aftermath (PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- GreedFall: The Dying World (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
- Blasphemous (PS4) → 6,24 € au lieu de 24,99 €.
- Silent Hill 2 Deluxe Edition (PS5) → 31,99 € au lieu de 79,99 €.
- Incryption (PS4 et PS5) → 6,99 € au lieu de 19,99 €.
- Dredge Digital Deluxe Edition (PS4 et PS5) → 10,79 € au lieu de 26,99 €.
- Deathloop (PS5) → 13,99 € au lieu de 69,99 €.
- Dishonored Definitive Edition (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
- Dishonored 2 (PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €.
- Layers of Fear (PS5) → 10,49 € au lieu de 29,99 €.
- MediEvil (PS4) → 5,09 € au lieu de 29,99 €.
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