PS Store : De nombreux jeux d'horreur à prix réduit grâce à la promotion Halloween

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 octobre 2026 à 11h54
Le PlayStation Store s'est offert une nouvelle promotion en lien avec Halloween, qui propose des réductions intéressantes sur une multitude de jeux d'horreur.
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PS Store : De nombreux jeux d'horreur à prix réduit grâce à la promotion Halloween

En plus de la planète des offres, le PlayStation Store s'est doté d'une autre catégorie promotionnelle, c'est-à-dire la promotion Halloween. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA et des titres indépendants faisant frissonner de peur, afin que la communauté puisse étoffer sa bibliothèque vidéoludique à moindre coût tout en célébrant Halloween. Soulignons, à ce sujet, que la promotion Halloween du PS Store prend fin le 5 novembre 2026.

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La promotion Halloween du PS Store (jusque début novembre 2026)

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Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Halloween du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console PS4 ou bien PS5.

  • No More Room in Hell 2 (PS5) → 23,19 € au lieu de 28,99 €.
  • Directive 8020 (PS5) → 33,49 € au lieu de 49,99 €.
  • Resident Evil 3 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Devil May Cry 5 Special Edition (PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Fallout 4: Game of the Year Edition (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (PS4) → 12,49 € au lieu de 49,99 €.
  • The Sinking City Remastered (PS5) → 7,49 € au lieu de 49,99 €.
  • World War Z: Aftermath (PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
  • GreedFall: The Dying World (PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Blasphemous (PS4) → 6,24 € au lieu de 24,99 €.
  • Silent Hill 2 Deluxe Edition (PS5) → 31,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Incryption (PS4 et PS5) → 6,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Dredge Digital Deluxe Edition (PS4 et PS5) → 10,79 € au lieu de 26,99 €.
  • Deathloop (PS5) → 13,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Dishonored Definitive Edition (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Dishonored 2 (PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Layers of Fear (PS5) → 10,49 € au lieu de 29,99 €.
  • MediEvil (PS4) → 5,09 € au lieu de 29,99 €.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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