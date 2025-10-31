Silent Hill 2 : Une version Xbox Series en vue ? Cet indice semble l'indiquer

Silent Hill 2 Remake pourrait bien s'offrir un portage sur Xbox Series, selon cet indice récemment découvert.
Mise à jour du
21/11/2025
:
Silent Hill 2 Remake est disponible sur Xbox Series, depuis le 21 novembre 2025.
Disponible depuis le début du mois d'octobre 2024, Silent Hill 2 Remake
peut être parcouru par les joueurs et les joueuses étant sur PS5 et PC. Celles et ceux évoluant sur Xbox Series se demandaient s'ils pourraient prochainement découvrir les aventures de James Sunderland. Ce nouvel indice semble indiquer qu'un portage Xbox Series de Silent Hill 2 Remake va voir le jour
.
Une version Xbox Series pour Silent Hill 2 Remake en approche ?
Il y a très peu de temps, soit le 31 octobre 2025, l'organisme de classification ESRB (Entertainment Software Rating Board) s'est doté d'une page dédiée à la version Xbox Series de Silent Hill 2 Remake
. Cela laisse donc sous-entendre qu'un portage Xbox Series de Silent Hill 2 serait en approche
.
À l'heure actuelle, Konami n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens. Cette information est donc à prendre avec des pincettes, pour le moment. Toutefois, ce type d'apparition sur l'ESRB n'est généralement pas à prendre à la légère. D'autant plus, qu'en juin 2025, l'insider Dusk Golem sur Twitter/X avait déjà évoqué la possible arrivée de Silent Hill 2 Remake
sur la dernière console de Microsoft.
Évidemment, il est préférable d'attendre une communication de la part de Konami pour savoir si oui ou non Silent Hill 2 Remake
va débarquer sur Xbox Series. Évidemment, nous vous tiendrons informés si et quand de nouvelles informations à ce sujet seront communiquées.
Bientôt un DLC pour Silent Hill 2 Remake ?
L'une des dernières rumeurs, provenant notamment de Dusk Golem, suppose également que Konami pourrait préparer un DLC à destination de Silent Hill 2 Remake
. Ce contenu additionnel pourrait, ainsi, se concentrer sur l'intrigue « Born from a Wish ». Or, là encore, Konami n'a pas officialisé un tel projet. Affaire à suivre...
Rappelons, en guise de conclusion, que Silent Hill 2 Remake
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC et PS5.
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