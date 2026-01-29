Bloober Team (Silent Hill 2) nous réserve une surprise pour la Saint Valentin

Non, le nouveau projet de Bloober Team (Silent Hill 2) n'est pas le remake d'un jeu PS2

À l'approche du 14 février, les rumeurs et les hypothèses se multiplient concernant le projet teasé par les créateurs de Silent Hill 2 Remake. Un nom revient régulièrement en ligne, mais il semble qu'il devra encore attendre sagement son tour…