Bloober Team (Silent Hill 2) nous réserve une surprise pour la Saint Valentin

Si la fête des amoureux est souvent synonyme de bouquet de roses et de dîners aux chandelles, les créateurs de Silent Hill 2 Remake comptent profiter de cette date pour dévoiler leur nouveau projet horrifique.
Il est rare que le 14 février soit associé à l'horreur, à la peur et aux ambiances oppressantes. Pourtant, Bloober Team a choisi d'éloigner Cupidon, les roses et les cœurs en 2026. Connu pour Silent Hill 2 Remake
, le studio vient de mettre à jour son site officiel avec un mystérieux compte à rebours qui prendra fin le jour de la Saint Valentin 2026.
Mais à en croire le slogan et l'extrait audio particulièrement angoissant qui l'accompagne, Bloober Team est déterminé à nous faire peur une nouvelle fois.
Un appel décoré d'une rose, un enregistrement intimidant
Le mystérieux compte à rebours semble être le grand projet de l'année pour Bloober Team. Mais son annonce ne date pas du 28 janvier. Le 31 décembre 2025, les créateurs de Cronos: The New Dawn
et de Layers of Fear avaient déjà partagé sur leurs réseaux sociaux un lien vers un site web mystérieux
, accompagné de la légende « Osez jeter un œil dans l'obscurité… »
. Cette mise à jour a simplement fait passer le compte à rebours du site dédié vers le site officiel de Bloober Team.
Cependant, de nouveaux éléments sont venus accompagner le décompte. Nous avons noté la présence d'une rose rouge qui semble saigner, accompagnée d'une petite phrase teintée de mystère : « Certaines choses ne quittent jamais les murs. Elles apprennent seulement à attendre. ».
Quant à l'extrait audio, il répète le message suivant :
Tu es malade… invisible… mouches dans la nuit… la tempête hurlante a découvert ton lit de joie cramoisie… sombre secret… détruis ta vie.
Le nouveau jeu des créateurs de Silent Hill 2 Remake présenté à la fin du compte à rebours ?
Face à ces indices, les fidèles du studio ont commencé à émettre des hypothèses sur ce mystérieux projet. Certains ont rapidement évoqué un lien avec le poème « La Rose malade » de William Blake.
Ce texte assez sombre aborde des thèmes durs mais parfaits pour un jeu d'horreur, notamment la destruction, l'innocence et le désir sexuel.
La rose et la passion amoureuse font donc un vrai clin d'œil à la date de la Saint Valentin, mais ce que cache le compte à rebours ne sera certainement pas des plus romantiques. Pour le savoir, il ne nous reste plus qu'à patienter encore quelques jours avant de connaître la vérité...
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