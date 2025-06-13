Silent Hill 2 : Ses créateurs ont confirmé ce que les joueurs réclamaient

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 juin 2025 à 17h31
Suite au succès de Silent Hill 2 Remake, les joueurs ont réclamé à Konami d'offrir le même traitement à un autre jeu culte de la saga. Il semble que leur souhait a été entendu, mais il y a un petit hic.
Silent Hill 2 : Ses créateurs ont confirmé ce que les joueurs réclamaient
Le 12 juin dernier, Konami organisait sa propre conférence pour présenter des nouveaux projets et ses sorties à venir. Mais à la fin de cette présentation, un ultime teaser a capté toute l'attention des spectateurs et réjoui celles et ceux qui avaient dévoré Silent Hill 2 Remake. En effet, Konami a confirmé que Bloober Team, déjà en charge de ce projet, travaille actuellement sur le remake du premier Silent Hill. 

Silent Hill 1 Remake va devenir une réalité et il sera développé par l'équipe en charge de Silent Hill 2 Remake

Une seule image confirmant le développement de Silent Hill 1 Remake a été partagée, mais elle a suffi à enflammer la toile et le cœur des passionnés de la saga horrifique. Cependant, cette révélation n'est qu'une demi-surprise pour beaucoup de personnes. En effet, Silent Hill 2 Remake a été très bien reçu par le public et les critiques. Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, le titre a su convaincre Konami de confier le remake du premier jeu de la saga à Bloober Team.

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D'ailleurs, dans un communiqué partagé en février 2025, le PDG de Bloober Team, Piotr Babenio, déclarait ceci : « Notre collaboration avec KONAMI a été incroyablement fructueuse, et le succès de SILENT HILL 2 parle de lui-même. En partageant nos connaissances et notre expérience, nous avons été en mesure de créer ensemble une production de haute qualité. Bien sûr, nous ne pouvons pas révéler trop de détails pour le moment, mais nous sommes convaincus que les fans seront aussi enthousiastes que nous à propos de notre collaboration. »

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Une longue attente avant de pouvoir jouer à Silent Hill 1 Remake

À ce moment-là, il évoquait discrètement Silent Hill 1 Remake, mais la révélation officielle n'a eu lieu qu'en juin. De plus, les joueurs vont devoir être très patients avant de pouvoir le découvrir. Rappelons que Silent Hill 2 Remake est sorti le 8 octobre 2024. De fait, celui du premier jeu ne devrait pas arriver sur nos consoles avant au minimum l'année prochaine. Néanmoins, une sortie dans 2 ou 3 ans est plus de l'ordre du possible.
Justine Manchuelle

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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