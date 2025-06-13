Silent Hill 2 : Ses créateurs ont confirmé ce que les joueurs réclamaient



le 13 juin 2025 à 17h31 Publié par Justine Manchuelle le 13 juin 2025 à 17h31

Suite au succès de Silent Hill 2 Remake, les joueurs ont réclamé à Konami d'offrir le même traitement à un autre jeu culte de la saga. Il semble que leur souhait a été entendu, mais il y a un petit hic.