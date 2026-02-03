Non, le nouveau projet de Bloober Team (Silent Hill 2) n'est pas le remake d'un jeu PS2

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 février 2026 à 12h26
À l'approche du 14 février, les rumeurs et les hypothèses se multiplient concernant le projet teasé par les créateurs de Silent Hill 2 Remake. Un nom revient régulièrement en ligne, mais il semble qu'il devra encore attendre sagement son tour…
Non, le nouveau projet de Bloober Team (Silent Hill 2) n'est pas le remake d'un jeu PS2
Depuis l'apparition du décompte sur le site officiel de Bloober Team, les théories des joueurs se multiplient sur le mystérieux projet à la rose ensanglantée. Mais hormis quelques indices comme un enregistrement sonore et un vers tiré d'un poème, peu d'informations ont été dévoilées sur ce projet. 

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Une nouvelle fois, l'horreur est au programme car le studio s'est spécialisé dans ce genre, notamment avec la sortie de Silent Hill 2 Remake. Cela a poussé certains joueurs vétérans à penser que ce nouveau jeu serait lui aussi un remake d'un jeu ancien. D'ailleurs, ils ont vu dans la rose un indice majeur qui a rapidement fait réagir les membres du studio. 

Le retour de Rule of Rose teasé par les créateurs de Silent Hill 2 Remake ?

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Si vous avez eu ou que vous étiez joueur à l'époque de la PlayStation 2, vous avez peut-être déjà entendu parler de Rule of Rose. Ce jeu d'horreur sorti en 2006 vous mettait dans la peau d'une jeune femme amnésique sous l'emprise d'un groupe d'enfants cruels. Tout en tentant de se souvenir de son passé, elle va tenter d'échapper à ses petits bourreaux tout en trouvant une offrande par mois à leur donner pour échapper à la mort. 

Ayant suscité plusieurs controverses à sa sortie, Rule of Rose est devenu au fil du temps un jeu très difficile à trouver. D'ailleurs, sa côte a explosé sur le marché de l'occasion, où le jeu à la jaquette ornée d'une rose est vendu plus de 300 euros. Beaucoup ont alors espéré que le compte à rebours annonce le remake de Rule of Rose.

Mais Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, a répondu sur LinkedIn : « Bonne supposition, mais non. Il ne s'agit absolument pas d'un remake. »

Un espoir qui vole en éclats

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Suite à cette réponse, certains internautes ont alors suggéré que ce nouveau projet prenait place dans l'univers de Rule of Rose, en proposant une histoire inédite sur l'origine des Red Crayon Aristocrats, le groupe d'enfants qui s'amuse avec l'héroïne du titre. Mais là aussi, Piotr Babieno a donné une réponse qui risque d'en décevoir plus d'un. 

Il a répondu que « Ce jeu n'a aucun lien avec cette franchise ». Le mystère plane donc encore sur la rose sanglante et l'enregistrement. Les plus curieux devront donc encore patienter ou partager de nouvelles hypothèses jusqu'à la Saint Valentin, date à laquelle le compte à rebours prendra fin...
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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