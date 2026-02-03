Non, le nouveau projet de Bloober Team (Silent Hill 2) n'est pas le remake d'un jeu PS2



le 03 février 2026 à 12h26 Publié par Justine Manchuelle le 03 février 2026 à 12h26

À l'approche du 14 février, les rumeurs et les hypothèses se multiplient concernant le projet teasé par les créateurs de Silent Hill 2 Remake. Un nom revient régulièrement en ligne, mais il semble qu'il devra encore attendre sagement son tour…