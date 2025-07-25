Silent Hill 2 : Le remake du premier opus en développement depuis plusieurs années ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 juillet 2025 à 12h17
S'il est attendu de pied ferme par les amateurs d'horreur, Silent Hill Remake serait un projet de longue date dans les locaux de Bloober Team.
Silent Hill 2 : Le remake du premier opus en développement depuis plusieurs années ?
En 2024, le remake de Silent Hill 2 avait conquis les fidèles de la première heure mais également les joueurs qui découvraient la franchise pour la première fois. S'il est l'un des jeux les plus appréciés de la saga horrifique, beaucoup de joueurs s'étaient demandé si le premier jeu Silent Hill allait avoir droit au même traitement.

La nouvelle a été confirmée le 12 juin 2025 par Konami et Bloober Team, développeur de Silent Hill 2 Remake. Mais un détail n'était pas mentionné lors de cette annonce : le développement de Silent Hill 1 Remake serait déjà très avancé car débuté il y a longtemps.

L'aventure Silent Hill Remake déjà lancée depuis plusieurs années ?

C'est en tout cas ce qu'affirme Dusk Golem, un insider réputé pour la fiabilité de ses informations. Sur X/Twitter, ce dernier a confié que le projet Silent Hill Remake aurait débuté en 2022. Si cela se confirme, cela ferait déjà plus de 3 ans que les équipes de Bloober Team redonneraient vie au mythe de Silent Hill. D'ailleurs, cette précision permettrait d'estimer la date de lancement du titre, si toutefois ce dernier n'est pas victime d'un retard ou d'un report.


Dans la même publication, Dusk Golem partage un calendrier avec les prochaines sorties liées à l'univers de Silent Hill. Pour l'année 2025, le créneau est déjà réservé par Silent Hill f, prévu pour le 25 septembre 2025. Mais d'après l'insider, 2026 serait marqué par le lancement de Silent Hill: Townfall. De fait, Silent Hill Remake pourrait arriver sur nos consoles en 2027, laissant encore 2 ans aux équipes de développement pour concrétiser ce projet. 

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Des informations à prendre avec des pincettes

Comme toujours avec les fuites, elles ne doivent pas être considérées comme des informations officielles malgré la véracité des sources de Dusk Golem. Le calendrier annoncé reste purement hypothétique et, sans une confirmation de la part de Konami, il peut complètement changer.

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Dans tous les cas, le développement de Silent Hill Remake a bien été confirmé. Les fidèles de la franchise doivent donc patienter sagement jusqu'à une prochaine annonce ou découvrir la franchise sous un nouveau jour avec Silent Hill f.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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