Senua sera « plus long » que les opus Hellblade

Ninja Theory a, récemment, apporté quelques précisions concernant Senua, le jeu d'action-aventure dans l'univers d'Hellblade.

C'est lors du Xbox Games Showcase de juin 2026 que Ninja Theory a annoncé son prochain jeu, soit Senua, qui est dans l'univers d'Hellblade. Il y a très peu de temps, les développeurs ont évoqué la durée de Senua et l'ont comparé à celles des deux opus Hellblade.

Une durée plus importante pour Senua

En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, qui propose une réponse à une question de la communauté, Ninja Theory a dit quelques mots concernant la durée de Senua. Bien que le studio n'ait pas partagé de chiffre ou de fourchette, étant donné que le titre est encore en développement, Ninja Theory précise que Senua sera « nettement plus long que les précédents opus Hellblade » :

Senua est encore en cours de développement, nous ne disposons donc pas de chiffres précis, mais nous le concevons pour qu'il soit nettement plus long que les précédents opus Hellblade.

À ce sujet, remarquons qu'il faut environ 8 heures pour terminer les deux premiers titres Hellblade. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Ninja Theory veut proposer une expérience plus longue avec Senua, et surtout « plus vaste et plus aboutie ».

Une expérience « plus aboutie » pour Senua

Dans cette même publication, Ninja Theory indique bien que Senua proposera une expérience « plus vaste et plus aboutie », tout en restant fidèle à l'histoire de la protagoniste :

Nous créons une aventure d'action plus vaste et plus aboutie, tout en veillant à ce que l'expérience reste ciblée, soigneusement élaborée et rythmée de manière réfléchie autour de l'histoire de Senua.

Some of you have asked how long Senua will be. pic.twitter.com/xRNTNfYvKX — Ninja Theory (@NinjaTheory) June 12, 2026

Reste à savoir ce que cela donnera, manette en main. Or, pour cela, il va falloir attendre 2027, puisque Senua doit arriver l'année prochaine sur PS5, Xbox Series et PC. Aucune date de sortie précise n'a été communiquée, à ce jour.