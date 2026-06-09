Project: Mara officiellement annulé par Ninja Theory

Le studio britannique Ninja Theory a officiellement annulé Project: Mara, son titre expérimental d'horreur psychologique. Cette décision radicale vise à concentrer l'intégralité des équipes sur le développement de Senua, le troisième épisode de la franchise Hellblade récemment dévoilé.

Le studio britannique Ninja Theory a pris une décision majeure pour son avenir. Alors que les joueurs ont pu découvrir l'annonce de Senua lors du Summer Game Fest, marquant le troisième volet de la célèbre franchise Hellblade, une autre nouvelle est venue assombrir le tableau. Project: Mara, le jeu d'horreur psychologique expérimental annoncé en 2020, est officiellement annulé.

Un sacrifice nécessaire pour le prochain Hellblade

C'est par la voix de Dom Matthews, le directeur du studio, que la nouvelle a été confirmée. L'objectif est de rassembler l'intégralité des forces vives de l'entreprise sur un seul et même projet. Avec quatre-vingt-cinq créatifs sous le même toit, l'ambition est de faire de ce troisième opus une œuvre fondatrice et techniquement irréprochable.

Avec le fait que nous avons toute l'équipe travaillant sur Senua, je me doute que certaines personnes pourraient se demander ce qui est arrivé à Project: Mara. J'ai pris la décision de ne plus travailler dessus. Ces décisions ne sont jamais faciles, mais je l'ai fait pour saisir l'opportunité d'avoir tout le talent et l'expertise du studio, les quatre-vingt-cinq créatifs, travaillant ensemble pour réaliser le potentiel de ce que Senua peut être.

Cette réorganisation interne montre la volonté de la filiale de Microsoft de ne pas disperser ses ressources, une stratégie souvent payante dans une industrie où les temps de développement explosent et où les attentes des joueurs sont toujours plus élevées.

La fin d'une expérience horrifique prometteuse

Dévoilé en 2020, Project: Mara suscitait une grande curiosité. Le titre était décrit par ses créateurs comme une représentation ancrée dans le monde réel de la terreur mentale. Il s'agissait d'une œuvre expérimentale qui visait à recréer les horreurs de l'esprit de la manière la plus précise et réaliste possible, en s'appuyant sur des récits d'expériences vécues et des recherches approfondies.

Cette annulation rappelle le sort de Bleeding Edge, le jeu multijoueur du studio dont les mises à jour avaient été stoppées en 2021 pour privilégier la saga narrative. Si le titre multijoueur reste jouable sur les consoles Xbox et sur PC, Project: Mara ne verra quant à lui jamais le jour, laissant les amateurs de frissons sur leur faim.

L'avenir appartient à la guerrière Senua

Désormais, tous les regards sont tournés vers Senua. La franchise a toujours été le fer de lance du studio depuis la sortie du premier épisode en août 2017. Cette œuvre fondatrice avait bouleversé l'industrie par sa représentation poignante de la santé mentale, raflant au passage cinq récompenses aux prestigieux BAFTA Awards.

Le deuxième opus, sorti en 2024, a continué sur cette lancée critique impressionnante avec onze nominations pour l'édition 2025 de la cérémonie britannique, dont celle du meilleur jeu. En concentrant toutes ses ressources sur le troisième chapitre, Ninja Theory espère repousser encore les limites de la narration vidéoludique et offrir une conclusion magistrale à l'histoire de son héroïne tourmentée.