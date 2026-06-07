Senua, un jeu d'action-aventure dans l'univers d'Hellblade, annoncé

Ninja Theory a, très récemment, dévoilé Senua, un nouveau jeu qui se déroule dans l'univers d'Hellblade, avec une fenêtre de sortie.

Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié le périple de Senua dans les deux opus Hellblade seront très certainement ravis d'apprendre que Ninja Theory a prévu un nouveau projet vidéoludique avec la protagoniste : il s'agit de Senua, qui a été dévoilé lors du dernier Xbox Games Showcase.

Le jeu d'action-aventure Senua annoncé

Effectivement, durant le Xbox Games Showcase, qui a eu lieu en début de soirée le dimanche 7 juin 2026, Ninja Theory a révélé son prochain jeu : Senua. D'après les informations dévoilées, notamment sur Twitter/X, Senua est considéré comme un jeu d'action-aventure. Les développeurs ont accompagné l'annonce d'un premier trailer, mais aussi d'une fenêtre de sortie : Senua arrive au cours de l'année 2027.

Senua is a brand new action-adventure set in the Hellblade universe, coming 2027.​

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Wishlist today and play it day one with @XBOXGamePass: https://t.co/LdO5vtwW7U | #XBOXShowcase pic.twitter.com/5WXP3xHUgV — XBOX (@XBOX) June 7, 2026

Des détails complémentaires sur le jeu Senua

En complément de la révélation, Ninja Theory a partagé des informations supplémentaires concernant Senua. Ainsi, le titre est un jeu d'action-aventure solo, qui constitue un nouveau chapitre pour Senua et qui est accessible pour les nouveaux venus sur la licence. Les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à des séquences d'exploration, à des énigmes à résoudre, mais aussi à des affrontements, notamment avec plusieurs ennemis et plusieurs armes. L'histoire de Senua prend, plus précisément, place après les événements d'Hellblade II.

Rendez-vous donc l'année prochaine pour découvrir Senua, qui est prévu sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre sera disponible, dès le jour de son lancement, dans le Game Pass.