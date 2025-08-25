Double Fine (Psychonauts 2) bientôt de retour avec de nouveaux projets

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 25 août 2025 à 18h06
Quatre ans après la sortie de Psychonauts 2, le studio Double Fine se prépare à revenir sur le devant de la scène avec un nouveau jeu disponible cette année, mais aussi avec quelques surprises.
Double Fine (Psychonauts 2) bientôt de retour avec de nouveaux projets
Depuis la sortie de Psychonauts 2 en août 2021, le studio Double Fine Productions était resté assez silencieux. Cependant, les équipes étaient occupées sur plusieurs projets. C'est ce qu'a récemment confirmé Tim Schafer, le directeur du studio, lors d'une interview donnée dans le cadre de la gamescom 2025. 

Keeper prêt à séduire le public de Psychonauts 2 

Tim Schafer était présent sur le salon allemand afin de faire la promotion de Keeper, un tout nouveau titre qui sera disponible dès le 17 octobre 2025. Jouable sur PC et sur consoles Xbox Series, ce jeu muet truffé de casse-têtes racontera l'étrange épopée d'un phare laissé à l'abandon et d'un oiseau marin. Ensemble, ces deux compères vont entamer un voyage à travers des mondes surprenants.

double-fine-keeper
Teasé de longue date sans être mentionné, Keeper était probablement l'un des mystérieux projets mis en attente à quelques mois de la sortie de Psychonauts 2. Cependant, le directeur de Double Fine a révélé lors d'un entretien pendant la convention allemande que le mystérieux phare n'était pas leur seul projet en cours.

De nouveaux projets en préparation dans les locaux de Double Fine 

Il a déclaré « que nous développons également d'autres jeux [en plus de Keeper]. Plusieurs projets sont en cours dans notre studio. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont tous inédits. Il s'agit de propriétés intellectuelles totalement nouvelles. Psychonauts 2 nous laisse tranquille d'un point de vue des suites pendant un petit moment ». 

double-fine-psychonauts-2
Cependant, le créateur de Psychonauts 2 n'a pas donné plus de précisions sur ces nouvelles propriétés intellectuelles ou sur une éventuelle date de sortie. Il faudra donc faire preuve de patience et espérer un potentiel trailer lors de la cérémonie des Game Awards en décembre 2025 ou lors d'un événement en 2026.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Le studio derrière Psychonauts 2 à nouveau indépendant mais contraint de licencier
Psychonauts 2 29 juillet 2026

Le studio derrière Psychonauts 2 à nouveau indépendant mais contraint de licencier

Victime directe des événements de début juillet, le studio Double Fine n'a pas été fermé par Xbox et a pu redevenir indépendant. Mais cette liberté a coûté leur poste à plusieurs personnes, ajoutant de nouveaux licenciements à la liste de 2026.
Psychonauts 2 : Double Fine présente ses nouveaux personnages
Psychonauts 2 10 août 2021

Psychonauts 2 : Double Fine présente ses nouveaux personnages

Double Fine a décidé de dévoiler les nouveaux personnages de Psychonauts 2, ainsi que leurs traits de caractère dans une toute nouvelle vidéo.

commentaire (0)