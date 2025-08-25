Double Fine (Psychonauts 2) bientôt de retour avec de nouveaux projets

Quatre ans après la sortie de Psychonauts 2, le studio Double Fine se prépare à revenir sur le devant de la scène avec un nouveau jeu disponible cette année, mais aussi avec quelques surprises.
Depuis la sortie de Psychonauts 2
en août 2021, le studio Double Fine Productions était resté assez silencieux. Cependant, les équipes étaient occupées sur plusieurs projets. C'est ce qu'a récemment confirmé Tim Schafer, le directeur du studio, lors d'une interview donnée dans le cadre de la gamescom 2025.
Keeper prêt à séduire le public de Psychonauts 2
Tim Schafer était présent sur le salon allemand afin de faire la promotion de Keeper, un tout nouveau titre qui sera disponible dès le 17 octobre 2025.
Jouable sur PC et sur consoles Xbox Series, ce jeu muet truffé de casse-têtes racontera l'étrange épopée d'un phare laissé à l'abandon et d'un oiseau marin. Ensemble, ces deux compères vont entamer un voyage à travers des mondes surprenants.
Teasé de longue date sans être mentionné, Keeper était probablement l'un des mystérieux projets mis en attente à quelques mois de la sortie de Psychonauts 2
. Cependant, le directeur de Double Fine a révélé lors d'un entretien pendant la convention allemande que le mystérieux phare n'était pas leur seul projet en cours.
De nouveaux projets en préparation dans les locaux de Double Fine
Il a déclaré « que nous développons également d'autres jeux [en plus de Keeper]. Plusieurs projets sont en cours dans notre studio. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont tous inédits. Il s'agit de propriétés intellectuelles totalement nouvelles. Psychonauts 2 nous laisse tranquille d'un point de vue des suites pendant un petit moment
».
Cependant, le créateur de Psychonauts 2 n'a pas donné plus de précisions sur ces nouvelles propriétés intellectuelles ou sur une éventuelle date de sortie. Il faudra donc faire preuve de patience et espérer un potentiel trailer lors de la cérémonie des Game Awards en décembre 2025 ou lors d'un événement en 2026.
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