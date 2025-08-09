Sekiro: Shadows Die Twice en passe d'être adapté en série animée ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 09 août 2025 à 15h00
Une rumeur et un curieux indice repérée en ligne suggèrent que Sekiro: Shadows Die Twice pourrait prochainement avoir droit à une adaptation en anime.
Sekiro: Shadows Die Twice en passe d'être adapté en série animée ?
Par le passé, de nombreuses licences vidéoludiques très populaires ont été déclinées en séries animées pour combler les admirateurs et faire découvrir leurs univers à un plus large public. Les exemples les plus récents incluent Cyberpunk 2077 avec Cyberpunk: Edgerunners, League of Legends avec Arcane ou Castlevania avec la série éponyme. D'autres titres vont d'ailleurs bientôt recevoir leur propre déclinaison animée à l'image de Death Stranding

Toutefois, des bruits de couloir très insistants semblent indiquer qu'une adaptation animée serait prévue pour une autre licence. S'ils se confirment, ils devraient ravir les fidèles des jeux de FromSoftware. 

Un nom de domaine évoquant une possible adaptation animée pour Sekiro: Shadows Die Twice

Sur les forums de ResetEra, un utilisateur a partagé une découverte étonnante. En effet, il s'est rendu compte que Kadokawa Corporation a déposé le nom de domaine « sekiro-anime.jp ». Bien entendu, il ne peut s'agir que d'une simple opération visant à sécuriser le nom de domaine. Mais cela pourrait également confirmer que Sekiro: Shadows Die Twice aurait droit à un anime dans les mois ou les années à venir. 

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D'ailleurs, l'adaptation animée de Sekiro: Shadows Die Twice est un sujet qui a déjà été abordé par le passé. En 2023 puis en 2024, l'insider spécialisé dans les animes OECUF confiait avoir entendu parler d'un tel projet. D'après ses sources, le studio Qzil.la serait en charge du projet et l'anime compterait peu d'épisodes. Mais pour le moment, il n'y a eu aucune confirmation officielle de la part du studio mentionné ou de FromSoftware.

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Deux héros du Japon féodal prisés par les studios d'animation japonais 

L'éventuelle adaptation de Sekiro: Shadows Die Twice reste de l'ordre de la spéculation. Toutefois, cette rumeur sous-entend que les studios d'animation seraient très intéressés par les héros du Japon féodal. En effet, en janvier 2025, Sony confirmait qu'une série animée Ghost of Tsushima était actuellement en cours de production. Mais est-ce que Jin Sakai sera bientôt rejoint par Loup, le héros de Sekiro ? Il ne reste plus qu'à patienter sagement pour le savoir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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