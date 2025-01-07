Ghost of Tsushima bientôt adapté en anime

Test Ghost of Tsushima : Director's Cut sur PC

Annoncé lors de la PGW 2017, développé par Sucker Punch et édité par Sony, Ghost of Tsushima a marqué les joueurs et critiques lors de son arrivée sur PS4. Quelques années plus tard, l'édition Director's Cut fait son apparition sur PC. Nous avons eu l'occasion de poser les mains dessus et voici notre avis condensé.