Ghost of Tsushima bientôt adapté en anime

Pour la première fois de son histoire, Sony va décliner l'une de ses licences PlayStation Studios (à savoir Ghost of Tsushima) en série animée. D'ailleurs, la date de sortie a déjà été confirmée.
Sorti en 2020 sur PS4 et PS5 puis en 2024 sur PC, Ghost of Tsushima
est une création originale PlayStation Studios. Acclamée par les joueurs, cette épopée vous transporte en 1274, au cœur du Japon féodal. Vous incarnez Jin Sakai, neveu du Daimyo de l'île de Tsushima qui doit lutter face à l'invasion mongole. Cette aventure unique entre chevauchées en pleine nature et combats au katana inspire aujourd'hui le monde du divertissement
. En effet, Chad Stahelski (réalisateur des films John Wick) a confirmé qu'une adaptation live du jeu développé par Sucker Punch était bel et bien en préparation. Mais le 6 janvier 2025, Sony a surpris les amateurs d'anime
en annonçant que le jeu aurait droit à une autre adaptation, cette fois-ci en animation.
L'anime Ghost of Tsushima annoncé pour 2027, mais avec un twist
L'annonce est survenue lors de la conférence de Sony organisée dans le cadre du CES 2025. Prévue pour 2027
, cette adaptation baptisée Ghost of Tsushima: Legends ne serait pas basée sur le jeu originel, mais sur Legends, le mode multijoueur coopératif accessible gratuitement à tous les détenteurs du titre.
Pour l'heure, aucune information concernant le scénario ou les héros de cette adaptation n'a été partagé.
Cependant, il a été confirmé que l'anime serait disponible sur Crunchyroll
. Sa réalisation sera confiée au studio Kamikaze Douga, studio connu entre autres pour les adaptations animées de Batman Ninja, de Pop Team Epic et de Sand Land.
Enfin, l'annonce de l'arrivée de cet anime sur Crunchyroll n'est pas surprenante, car, depuis 2020, le service de VOD dédié aux animes appartient à Sony.
De fait, cette opération est doublement bénéfique à la firme nippone. Cela lui permet d'ajouter un titre exclusif à son catalogue, mais également d'intégrer ses licences les plus populaires à un autre média, après les adaptations sur grand écran d'Uncharted et en série de The Last of Us par exemple. Mais en attendant de découvrir cette nouvelle aventure animée, les joueurs peuvent se consoler avec Ghost of Yotei
, prévu pour 2025.
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