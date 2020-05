Sekiro: Shadows Die Twice : Un mod permet de jouer en coopération sur PC

Une bonne nouvelle pour les joueurs de Sekiro: Shadows Die Twice, un nouveau mod permet de jouer en coopération.

Sorti en mars 2019 et élu meilleur jeu de cette même année,, durant l'époque de Sengoku. Si ce dernier a été très bien accueilli, il n'est pas parfait non plus et manque de quelques fonctionnalités, dont une qui s'est avérée être indispensable pour les joueurs, la coopération.Heureusement,. Se nommant, il peut prendre en charge jusqu'à 6 joueurs en une seule session, et ce dernier se synchronise sur les progressions des joueurs, vous devez donc avoir battu au moins une fois tous les boss.S’apparentant, vous aurez donc la possibilité d'invoquer ou d'envahir toutes les zones (sauf celle du didacticiel), mais uniquement si vous et les autres joueurs (dont l'hôte) vous trouvez au même endroit. Aussi, après l'installation de ce dernier, lorsque vous lancerez le jeu votre personnage apparaîtra avec quatre nouveaux objets : un emblème maudit, un esprit vengeur, une cloche de lâche et une essence spirituelle.Pour rappel, Sekiro : Shadows Die Twice est disponible depuis le 22 mars 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Pour celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient l'acquérir,